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Yaşam
12
Her biri şemsiye büyüklüğünde! Bakın bunlar neymiş

2024-02-21 12:18:43
Her biri şemsiye büyüklüğünde! Bakın bunlar neymiş

Antalya Körfezi kıyılarında dev denizanaları dron ile görüntülendi.

#1
Foto - Her biri şemsiye büyüklüğünde! Bakın bunlar neymiş

Antalya Körfezi’nde şu sıralar göçmen denizanaları (Rhopilema nomadica), geçiş gerçekleştiriyor. İsrail, Lübnan, Suriye ve İskenderun Körfezi’nde üreyen denizanaları, sürüklenerek Antalya’ya ulaşmış durumda.

#2
Foto - Her biri şemsiye büyüklüğünde! Bakın bunlar neymiş

Normalde Akdeniz açıklarından geçmesi gereken denizanaları, poyraz nedeniyle oluşan akıntıdan dolayı kıyı geçişi yapıyor.

#3
Foto - Her biri şemsiye büyüklüğünde! Bakın bunlar neymiş

Çapları bir şemsiye büyüklüğüne, ağırlıkları ise 10 kiloya kadar oluşan denizanalarının geçişleri dron ile görüntülendi.

#4
Foto - Her biri şemsiye büyüklüğünde! Bakın bunlar neymiş

Geçişleri yorumlayan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Akdeniz’deki ana akıntılarla, İsrail, Lübnan, Suriye ve İskenderun Körfezi kıyılarındaki denizanalarının sürüklenip Rodos’a doğru bir geçişi var.

#5
Foto - Her biri şemsiye büyüklüğünde! Bakın bunlar neymiş

Poyraz nedeniyle yüzey akıntısını açığa doğru sürüklerken, orta su da kıyıya doğru çekmekte. Dolayısıyla açıktan geçen denizanaların bir kısmı Antalya’nın iç Körfezi’ne girdi" dedi.

#6
Foto - Her biri şemsiye büyüklüğünde! Bakın bunlar neymiş

Antalya Körfezi’ni bu konuda takibe aldıklarını aktaran Gökoğlu, "Geçen tür, başıboş gezen, Kızıldeniz göçmeni, büyük ve beyaz denizanaları.

#7
Foto - Her biri şemsiye büyüklüğünde! Bakın bunlar neymiş

Dokunduğunuzda elinizde yanmalar yapar. Elinizi yüzünüze gözünüze sürerseniz yine yanma ve vücutta tahrişler oluşur, içi su toplanmış döküntü ve kızarıklar yapar. Temas etmemek lazım. Bu konuda balıkçıların çok şikayeti var. Ağlarda çok toplanıyorlar şu anda" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Her biri şemsiye büyüklüğünde! Bakın bunlar neymiş

#9
Foto - Her biri şemsiye büyüklüğünde! Bakın bunlar neymiş

#10
Foto - Her biri şemsiye büyüklüğünde! Bakın bunlar neymiş

#11
Foto - Her biri şemsiye büyüklüğünde! Bakın bunlar neymiş

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