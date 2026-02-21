Her beş Çinliden birini uçuruyoruz

Coğrafi olarak çok şanslı bir konuma sahip olduklarını, şubat ayında yazı aratmayan bir havanın olduğunu belirten Şekerci, "Şubat ayı itibarıyla Çinlilerin yeni yıl tatil dönemi başladı. Bu dönemde bölgemize fazla bir talep var. Burada 12 ay yamaç paraşütü yapılması, burayı tercih etmelerinin başlıca sebeplerinden. Yılbaşından bu yana yapılan 2 bin 500 uçuşun bin 500'ünü Çinli misafirlerimiz oluşturuyor." dedi.