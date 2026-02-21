  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yok artık peki ne olacak? Noa Lang satrancı başladı! Nakite hemen tapu Mavi ışık alarmına karşı uzman uyardı: Telefon ve tablet beyni yavaşlatıyor! Aman diyelim! Hurma sahurda mı iftarda mı tüketilir? İşte bu sorunun yanıtı.. Müthiş şifa deposu Müthiş hamle bu: Silva veya Brandt yaz başında Galatasaray'a imza atacak Damdaki miras! 20 yıldır 50 güvercine bakıyor Rüya tabiri için arayan bile var! Gelen çağrılar pes dedirtti! Her beş Çinliden birini uçuruyoruz Daha iki gün önce herkes ‘yazık adama’ diyordu… Bugün ölüm haberi geldi! Hem de feci şekilde… Başkan Turgay Şahin, sokak iftarının ardından Dörtyol Mahallesi'nde gönüllere dokundu
Hayat-Aktüel
10
Yeniakit Publisher
Her beş Çinliden birini uçuruyoruz
AA Giriş Tarihi:

Her beş Çinliden birini uçuruyoruz

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan yamaç paraşütü uçuşlarında, Çinli turistlere yönelik vize muafiyetiyle Çinli turist sayısında artış bekleniyor.

#1
Foto - Her beş Çinliden birini uçuruyoruz

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

#2
Foto - Her beş Çinliden birini uçuruyoruz

Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Yılbaşından bu yana uçuşa elverişli 23 gün yamaç paraşütü yapılabilen Babadağ'dan uçuş yapan yaklaşık 1500 kişiyle ilk sırada Çinli tatilciler yer alıyor.

#3
Foto - Her beş Çinliden birini uçuruyoruz

Yamaç paraşütü uçuşlarında, Çinli turistlere yönelik vize muafiyetiyle Babadağ'dan uçuş yapacak Çinli turist sayısında artış bekleniyor. Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Şekerci, AA muhabirine, dünyada yamaç paraşütü denilince akla ilk Fethiye Ölüdeniz'in geldiğini söyledi.

#4
Foto - Her beş Çinliden birini uçuruyoruz

Coğrafi olarak çok şanslı bir konuma sahip olduklarını, şubat ayında yazı aratmayan bir havanın olduğunu belirten Şekerci, "Şubat ayı itibarıyla Çinlilerin yeni yıl tatil dönemi başladı. Bu dönemde bölgemize fazla bir talep var. Burada 12 ay yamaç paraşütü yapılması, burayı tercih etmelerinin başlıca sebeplerinden. Yılbaşından bu yana yapılan 2 bin 500 uçuşun bin 500'ünü Çinli misafirlerimiz oluşturuyor." dedi.

#5
Foto - Her beş Çinliden birini uçuruyoruz

Havalar ısındığı zaman her milletten çok sayıda turisti gökyüzünde ağırlayacaklarını anlatan Şekerci, Fethiye'nin sadece yamaç paraşütüyle değil farklı doğa sporlarıyla da cazip bir bölge olduğunu ifade etti.

#6
Foto - Her beş Çinliden birini uçuruyoruz

Çinli turistlere uygulanan vize muafiyetinin memnuniyet verici olduğunu ve sektöre olumlu yönde katkı sağlayacağını vurgulayan Şekerci, "İlk aylarda olmamıza rağmen vize muafiyetinin yavaş yavaş da olsa belirtilerini gözlemledik. Daha da ileriye doğru gidecektir. Bu yıl Kaymakamlık, Fethiye Belediyesi, TÜRSAB ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca bölgemizi Çin'de daha çok tanıtıyoruz. Fuarlara katılıyoruz ve Çinli seyahat acentelerini bölgede ağırlayarak bölgede yamaç paraşütü dışındaki aktiviteleri de anlatıyoruz." diye konuştu.

#7
Foto - Her beş Çinliden birini uçuruyoruz

Şekerci, bölgedeki geceleme sayılarının da arttırılması için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Yaklaşık 30 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Barış Engin ise Çin Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü uçuşlarında yoğunluk yaşandığını söyledi.

#8
Foto - Her beş Çinliden birini uçuruyoruz

Çinli misafirlerin çok eğlendiğini ve Ölüdeniz'i çok sevdiklerini belirten Engin, bölgede 12 ay uygun havalarda güvenlik önlemleri alınarak uçuş yapılabildiğini belirtti. Yamaç paraşütüyle uçuş yapan Çinli Juzı Wang (37) de Türkiye'yi çok sevdiğini, yamaç paraşütü uçuşu sırasında çok eğlendiğini ifade etti.

#9
Foto - Her beş Çinliden birini uçuruyoruz

Wang, uçuş sırasında çok keyif aldığını, denizin gökyüzünde muhteşem göründüğünü anlattı. Çinli Iutıng Xıao ise "Yamaç paraşütünü çok beğendim. Gökyüzü ve denizin mavisi çok iyiydi. Ülkeme dönünce olumlu tavsiyelerde bulunacağım." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Birileri karşı çıksa da Kanal İstanbul gümbür gümbür geliyor
Gündem

Birileri karşı çıksa da Kanal İstanbul gümbür gümbür geliyor

Dış mihrakların ve içerideki uzantılarının tüm engelleme çabalarına, kirli algı operasyonlarına rağmen Türkiye’nin vizyon projesi Kanal İsta..
NATO'da neler oluyor? ABD, savaş uçaklarını çekti
Dünya

NATO'da neler oluyor? ABD, savaş uçaklarını çekti

Norveç, Amerika Birleşik Devletleri'nin mart ayında yapılacak NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiğini açıkladı.

Ali İhsan Yavuz sandık için tarihi verdi!
Gündem

Ali İhsan Yavuz sandık için tarihi verdi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kilis’ten muhalefetin erken seçim hayallerine adeta set çekti. AK Parti İl Başkanlığı’nda ..
Gün yüzü göstermeyin bunlara! Trafikte masumlar ölmesin
Gündem

Gün yüzü göstermeyin bunlara! Trafikte masumlar ölmesin

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olan sürücü yakalandı
Bakan Memişoğlu güzel haberi duyurdu: Yüzde 60 arttı
Gündem

Bakan Memişoğlu güzel haberi duyurdu: Yüzde 60 arttı

Sigara bırakma poliklinikleri başvurularına ilişkin paylaşım yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sigara bırakma polikliniklerimize başvuru..
Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP o başkanı ihraç etti
Gündem

Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP o başkanı ihraç etti

CHP'de yolsuzluğu eleştirenler bir bir kovuluyor. Son olarak Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer ihraç edildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23