Her an kapınıza gelebilirler! Evini böyle kiralayan yandı

VERGİ Uzmanı Aydoğmuş, bu tip kısa süreli kiralamaların normal kira yerine ticari faaliyet sonucu elde edilen gelir olarak değerlendirilmesi ile ilgili olarak şunları anlattı: "Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'inci maddesinde söz konusu kiralama işlemi karşılığında elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlanıyor. Kısa süreli ve düzenli kiralama işlemlerine yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na göre süreklilik arz eden bir şekilde farklı kişilerin kullanımına hazır halde bulundurulması, kalacak kişilere konutun teslimi ve kalma sürelerinin sonunda konutun teslim alınması ve yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi bir organizasyonu gerektirmektedir. Ayrıca, söz konusu konutun belirli bir bedel karşılığı olmak üzere günlük ya da haftalık olarak kullanıma sunulmasında bir kira akdinden söz edilmesi mümkün olmadığından bu faaliyetin ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir."