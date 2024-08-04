2024-08-04 08:27:59 Hepimiz Ermeniyiz diyenler katılmadı! Türkiye Heniyye suikastını böyle protesto etti
Yurdun birçok bölgesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi ve eylemler düzenlendi. Türkiye'de yurdun birçok ilinde, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenlenmesi ve İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları, protesto edildi. Türkiye'de yurdun birçok ilinde, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenlenmesi ve İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları, protesto edildi.