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Hepimiz Ermeniyiz diyenler katılmadı! Türkiye Heniyye suikastını böyle protesto etti

2024-08-04 08:27:59
Hepimiz Ermeniyiz diyenler katılmadı! Türkiye Heniyye suikastını böyle protesto etti

Yurdun birçok bölgesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi ve eylemler düzenlendi. Türkiye'de yurdun birçok ilinde, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenlenmesi ve İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları, protesto edildi. Türkiye'de yurdun birçok ilinde, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenlenmesi ve İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları, protesto edildi.

#1
Foto - Hepimiz Ermeniyiz diyenler katılmadı! Türkiye Heniyye suikastını böyle protesto etti

NEVŞEHİR Nevşehir'de Filistin'e Destek Platformu tarafından "Katliama sessiz kalma" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün, Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Borsa Kavşağı'nda bir araya gelen grup, ellerinde afişler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Nejdet Ersan Parkı'na kadar slogan atarak yürüdü. Grup adına konuşan platformun sözcüsü Baki Öncel, İsrail'in Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yaptığını söyledi. İsrail'in 26 binden fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 38 bin 664 Filistinliyi şehit ettiğini, 89 bin 97 kişiyi de yaraladığını belirten Öncel, "İşgalciler, Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil." dedi.

#2
Foto - Hepimiz Ermeniyiz diyenler katılmadı! Türkiye Heniyye suikastını böyle protesto etti

SİVAS Sivas'ta Filistin Dayanışma İnsiyatifi tarafından "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganıyla düzenlenen yürüyüş, Sivas Devlet Hastanesi önünde başladı. Grup, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, siyonist rejimin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı itirazları karşısında ABD'den aldığı bu güçle hadsizce, alçakça Cumhurbaşkanını ve onun şahsında milleti tehdit ettiğini dile getirerek, "Bu kuru tehditlerle milletimizi ve Cumhurbaşkanı'mızı sindireceğini sanıyor, halt ediyor." ifadesini kullandı.

#3
Foto - Hepimiz Ermeniyiz diyenler katılmadı! Türkiye Heniyye suikastını böyle protesto etti

NİĞDE Niğde'de Milli İrade Platformu öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırına tepki gösterdi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Niğde Şube Başkanı Hüsamettin Gümüştepe, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insanın bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini beklediğini söyledi. Masumların, faşist ABD'nin siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalandığını dile getiren Gümüştepe, "Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizmin hizmetindeki Batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor." diye konuştu. İsrail aleyhine slogan atan grup, üzerinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafının olduğunu tabutu ateşe verdi ve meydana oyuncak bıraktı.

#4
Foto - Hepimiz Ermeniyiz diyenler katılmadı! Türkiye Heniyye suikastını böyle protesto etti

KIRŞEHİR Kırşehir Kudüs Platformu tarafından düzenlenen gösteride, Askerlik Şubesi önünde toplanan grup, slogan atarak Cacabey Meydanı'na yürüdü. Grup adına açıklama yapan TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Abdullah İnce, küresel zalimlerin bir araya gelerek Gazze'de planlı bir soykırım uyguladığını söyledi. İnce, "Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide, kilisede ibadet edenleri, yemek sırasındaki aç insanları öldürüyor." dedi.

#5
Foto - Hepimiz Ermeniyiz diyenler katılmadı! Türkiye Heniyye suikastını böyle protesto etti

ŞANLIURFA Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması Şanlıurfa'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında Ali Şelli Parkı'nda toplanan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Rabia Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar tekbir getirdi, sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi. Yürüyüş sonrası Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

#6
Foto - Hepimiz Ermeniyiz diyenler katılmadı! Türkiye Heniyye suikastını böyle protesto etti

KİLİS Kilis Sivil Dayanışma Platformu üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına tepki gösterdi. Katılımcılar tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup adına basın metnini okuyan Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Bekir Şen, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini, Gazze Şeridi'nde tek bir güvenli noktanın bulunmadığını söyledi. Şen, şunları kaydetti: "İsrail saldırılarında 40 bin kardeşimiz alçakça katletti, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze’de daracık bir alana hapsedilmiş üç milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Mazlum ve masumlar faşist ABD’nin siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor." Kilis'ten bütün uluslararası toplumlara ve liderlere seslendiklerini vurgulayan Şen, soykırımın durdurulması için bütün insanlığın ayağa kalkması gerektiğini ifade etti. Konuşmanın ardından suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

#7
Foto - Hepimiz Ermeniyiz diyenler katılmadı! Türkiye Heniyye suikastını böyle protesto etti

MALATYA Malatya'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı. 3 Ağustos Cumartesi günü, tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak için meydanlara inmeye çağıran daha sonra İran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin çağrısına kulak verenler yürüyüş yaparak İsrail'i lanetledi. Vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atarak, İnönü Caddesi Malatyapark önündeki meydanda toplandı.

#8
Foto - Hepimiz Ermeniyiz diyenler katılmadı! Türkiye Heniyye suikastını böyle protesto etti

Burada tekbir getiren kalabalık, Filistin direnişinin simge isimlerini andı.

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