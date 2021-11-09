Hemşire atama puanı kaç? 2021 Sağlık Bakanlığı alımları hemşire kaç puanla atanır?

2021 hemşirelik atama puanı kaç? Hemşire KPSS atama puanları kaç? Hemşirelik atama KPSS puanı kaçtan alıyor? soruları Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak iş başvurusunda bulmak için heyecanlı bir bekleyiş içinde olan KPSS sınavına giren sağlık personeli tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 bin sağlık personeli ataması yapılacağını son dakika açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı atama kontenjan ve branş dağılımı listesinde en üst sırada yer alan hemşire alımları ne kadar olacak? sorusunun yanında hemşire ataması taban puanları da bir hayli merak edilir oldu. Peki Sağlık Bakanlığı atama hemşire taban puanları kaç? Hemşirelik ataması kaç puanla yapılacak? İşte KPSS hemşirelik atama taban puanı.