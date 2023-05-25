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Hemen polisi aradılar! İnşaat kazısında çıkan şey şok etti

2023-05-25 13:40:41
Hemen polisi aradılar! İnşaat kazısında çıkan şey şok etti

Mermi, bomba uzmanları tarafından güvenli bölgede imha edildi.

#1
Foto - Hemen polisi aradılar! İnşaat kazısında çıkan şey şok etti

Halitpaşa Mahallesi'nde yapılan bir apartmanın inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında işçiler, patlamamış top mermisi buldu.

#2
Foto - Hemen polisi aradılar! İnşaat kazısında çıkan şey şok etti

İşçilerin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

#3
Foto - Hemen polisi aradılar! İnşaat kazısında çıkan şey şok etti

Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen top mermisi, Emniyet Müdürlüğü bomba uzmanları tarafından güvenli bir bölgeye götürülerek imha edildi.

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