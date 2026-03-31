Hem kendileriyle hem zamanla yarıştılar Ateş savaşçılarının TOY'u nefes kesti
Türkiye Ormancılık Yarışmaları’nın (TOY) Adana ayağında ormancıların zorlu parkurlardaki mücadelesi nefes kesti.
Kadın ormancıların da yer aldığı yarışlarda ateş savaşçıları hem zamanla yarıştı hem de vazifelerinin zorluğunu gözler önüne serdi.
Adana’da düzenlenen Türkiye Ormancılık Yarışmaları’nın (TOY) bölge içi ön elemelerinde 'ateş savaşçıları' olarak bilinen ormancıların kıyasıya mücadelesi başladı.
Mehteran eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başlayan programda konuşan Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, Türkiye genelinde 2026 yılı ormancılık yarışmalarının başladığını belirterek, "Adana Orman Bölge Müdürlüğü olarak başlattığımız ormancılık olimpiyatları, Orman Genel Müdürlüğümüz, kamu personelimiz, yangın gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gördü.
Bu ilgi doğrultusunda Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz, organizasyonun Türkiye genelinde ‘Türkiye Ormancılık Yarışmaları’ adıyla yapılmasına karar verdi. Kısa adı TOY olan bu yarışmalar, yerli ve milli değerlerimizden beslenen önemli bir organizasyondur" dedi.
Adana Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ise Adana’da böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, yeşil vatan için verilen mücadelenin takdire şayan olduğunu ifade etti.
2025 yılında Adana’da temelleri atılan organizasyonun, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün takdiriyle ulusal kimlik kazandığı ifade edilen programda Adana’daki ön elemelerin ardından 15-16 Nisan tarihlerinde Adana, Kahramanmaraş, Mersin, Elazığ, Şanlıurfa ve Hatay Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı toplam 22 ilin katılımıyla bölge elemeleri düzenlenecek.
Yarışmalar çerçevesinde ormancılar; orman oryantiring, genç meşcerelerde istikbal ağacı tespiti, mesaha ve kayıt, hedefe atış, fiziki dayanıklılık ve orman yangınlarına müdahale parkurlarında mücadele edecek.
Gerçek saha şartlarında gerçekleştirilen yarışlarda ormancılar yangın söndürmek için hortumlarla mücadelesi nefes keserken hazırlanan parkurlarda; personelin hız, koordinasyon, doğru karar alma ve yangınla mücadele kabiliyetlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Yarışların açılış gününde dronların gösterisi ve dron ile Türk bayraklarının dalgalandırılması büyük beğeni aldı.
Türkiye Ormancılık Yarışmaları’nın yalnızca bir rekabet alanı olmadığı, aynı zamanda ormancılık faaliyetlerinde uygulama birliğini sağlayan ve mesleki gelişimi destekleyen önemli bir platform olduğu vurgulandı.
Ormancılar bölge bölge kendi aralarında kıyasıya ilk elemede birinci olmak için yarıştı.
