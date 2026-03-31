  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Resmen çuvalladılar: Bayraktar Akıncı'nın rakibi patır patır düşürülmeye başlandı Ortadan ikiye bölüp eve koyun! İşte karasinekleri uzaklaştırmanın yolu! İsrail'den alçak talimat: Ekonomiyi vurun! Hem kendileriyle hem zamanla yarıştılar Ateş savaşçılarının TOY'u nefes kesti İlahiyatçı Hayrettin Karaman'ın İran çıkışı olay: Ehl-i Sünnet'e aykırıdır CHP sayesinde eski haline döndü! Haliç'te iç acıtan görüntüler Endişelilermiş! Avrupa Birliği en iyi bildiği şeyi söyledi
Hayat-Aktüel
12
Yeniakit Publisher
Hem kendileriyle hem zamanla yarıştılar Ateş savaşçılarının TOY'u nefes kesti
IHA Giriş Tarihi:

Hem kendileriyle hem zamanla yarıştılar Ateş savaşçılarının TOY'u nefes kesti

Türkiye Ormancılık Yarışmaları’nın (TOY) Adana ayağında ormancıların zorlu parkurlardaki mücadelesi nefes kesti.

#1
Foto - Hem kendileriyle hem zamanla yarıştılar Ateş savaşçılarının TOY'u nefes kesti

Kadın ormancıların da yer aldığı yarışlarda ateş savaşçıları hem zamanla yarıştı hem de vazifelerinin zorluğunu gözler önüne serdi.

#2
Foto - Hem kendileriyle hem zamanla yarıştılar Ateş savaşçılarının TOY'u nefes kesti

Adana’da düzenlenen Türkiye Ormancılık Yarışmaları’nın (TOY) bölge içi ön elemelerinde 'ateş savaşçıları' olarak bilinen ormancıların kıyasıya mücadelesi başladı.

#3
Foto - Hem kendileriyle hem zamanla yarıştılar Ateş savaşçılarının TOY'u nefes kesti

Mehteran eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başlayan programda konuşan Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, Türkiye genelinde 2026 yılı ormancılık yarışmalarının başladığını belirterek, "Adana Orman Bölge Müdürlüğü olarak başlattığımız ormancılık olimpiyatları, Orman Genel Müdürlüğümüz, kamu personelimiz, yangın gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gördü.

#4
Foto - Hem kendileriyle hem zamanla yarıştılar Ateş savaşçılarının TOY'u nefes kesti

Bu ilgi doğrultusunda Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz, organizasyonun Türkiye genelinde ‘Türkiye Ormancılık Yarışmaları’ adıyla yapılmasına karar verdi. Kısa adı TOY olan bu yarışmalar, yerli ve milli değerlerimizden beslenen önemli bir organizasyondur" dedi.

#5
Foto - Hem kendileriyle hem zamanla yarıştılar Ateş savaşçılarının TOY'u nefes kesti

Adana Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ise Adana’da böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, yeşil vatan için verilen mücadelenin takdire şayan olduğunu ifade etti.

#6
Foto - Hem kendileriyle hem zamanla yarıştılar Ateş savaşçılarının TOY'u nefes kesti

2025 yılında Adana’da temelleri atılan organizasyonun, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün takdiriyle ulusal kimlik kazandığı ifade edilen programda Adana’daki ön elemelerin ardından 15-16 Nisan tarihlerinde Adana, Kahramanmaraş, Mersin, Elazığ, Şanlıurfa ve Hatay Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı toplam 22 ilin katılımıyla bölge elemeleri düzenlenecek.

#7
Foto - Hem kendileriyle hem zamanla yarıştılar Ateş savaşçılarının TOY'u nefes kesti

Yarışmalar çerçevesinde ormancılar; orman oryantiring, genç meşcerelerde istikbal ağacı tespiti, mesaha ve kayıt, hedefe atış, fiziki dayanıklılık ve orman yangınlarına müdahale parkurlarında mücadele edecek.

#8
Foto - Hem kendileriyle hem zamanla yarıştılar Ateş savaşçılarının TOY'u nefes kesti

Gerçek saha şartlarında gerçekleştirilen yarışlarda ormancılar yangın söndürmek için hortumlarla mücadelesi nefes keserken hazırlanan parkurlarda; personelin hız, koordinasyon, doğru karar alma ve yangınla mücadele kabiliyetlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

#9
Foto - Hem kendileriyle hem zamanla yarıştılar Ateş savaşçılarının TOY'u nefes kesti

Yarışların açılış gününde dronların gösterisi ve dron ile Türk bayraklarının dalgalandırılması büyük beğeni aldı.

#10
Foto - Hem kendileriyle hem zamanla yarıştılar Ateş savaşçılarının TOY'u nefes kesti

Türkiye Ormancılık Yarışmaları’nın yalnızca bir rekabet alanı olmadığı, aynı zamanda ormancılık faaliyetlerinde uygulama birliğini sağlayan ve mesleki gelişimi destekleyen önemli bir platform olduğu vurgulandı.

#11
Foto - Hem kendileriyle hem zamanla yarıştılar Ateş savaşçılarının TOY'u nefes kesti

Ormancılar bölge bölge kendi aralarında kıyasıya ilk elemede birinci olmak için yarıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23