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Ramazan
16
Hem bedene hem ruha şifa! Oruç tutmanın 10 bilimsel faydası

2023-03-23 14:33:23
Hem bedene hem ruha şifa! Oruç tutmanın 10 bilimsel faydası

Mübarek ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başladı. Ramazan ayı huzur ve bereket ayı olarak ifade edilir. Oruç tutmak ise yalnızca ruha şifa değildir. Bu ibadet aynı zamanda insan sağlığı için de son derece kıymetlidir. İşte, oruç tutmanın birbirinden önemli faydaları....

#1
Foto - Hem bedene hem ruha şifa! Oruç tutmanın 10 bilimsel faydası

Ramazan huzuru ve bereketiyle geldi. Bu sene yaklaşık 14 saat oruç tutulacak. Oruç tutmak ise yalnızca ruhlara değil bedene de şifa veriyor. Yeni Şafak’ta yer alan haberde; oruç tutmanın bilimsel 10 faydası sıralandı.

#2
Foto - Hem bedene hem ruha şifa! Oruç tutmanın 10 bilimsel faydası

Oruç tutmanın fiziksel faydaları arasında bizi hastalıklara ve strese karşı korumasını sayabiliriz. Açlığa karşı direnen vücut, kontrol sistemini güçlendirmiş olur. Böylece hem fiziksel hem de bilişsel anlamda çok daha zinde bir vücuda sahip olmak mümkün hale gelir.

#3
Foto - Hem bedene hem ruha şifa! Oruç tutmanın 10 bilimsel faydası

Vücudu güçlendiriyor | Oruç tutmanın fiziksel faydaları arasında bizi hastalıklara ve strese karşı korumasını sayabiliriz. Açlığa karşı direnen vücut, kontrol sistemini güçlendirmiş olur. Böylece hem fiziksel hem de bilişsel anlamda çok daha zinde bir vücuda sahip olmak mümkün hale gelir. Aynı zamanda yemek yeme konusunda direnme gücü kazanan bünye, kilo verme konusunda da daha rahat davranacaktır. İşte bu nedenle oruç tutmak, diğer dönemlerde diyet yapmak isteyen kişilerin işini de kolaylaştıran bir eylem oluyor.

#4
Foto - Hem bedene hem ruha şifa! Oruç tutmanın 10 bilimsel faydası

Zihin fonksiyonlarını güçlendiriyor | Oruç vücuda faydaları çok fazla olan bir irade hakimiyetini geliştirme ve bedeni dinlendirme yöntemidir. Fiziksel olduğu kadar psikolojik yararları da var. Oruç, günümüzün problemi olan Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklara da iyi geliyor. Oruç tutmak bedenin zihinsel anlamdaki gücünü arttırırken, bu tür zihinsel hastalıkların oluşmasını da önleyebiliyor. Bilimsel olarak açıklanan bu özelliğiyle oruç tutmak, beyinde yeni kök hücre oluşumunun sağlanmasını tetikliyor.

#5
Foto - Hem bedene hem ruha şifa! Oruç tutmanın 10 bilimsel faydası

Sindirim sistemini dinlendiriyor | Orucun mideye faydaları özellikle pasif kalan midede asidin düşmesiyle oluyor. Uzun saatler çalışmayan mide ve bağırsaklar, bu süre zarfında dinlenme imkanı buluyor ve kendi yapısını onarıyor. Bu sayede insan vücudu, çok daha iyi çalışan bir sindirim sistemine sahip olabiliyor. Bunun sonucunda ise kalori yakımı daha sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde işliyor. Kısacası oruç tutmak metabolizma sağlığını koruyucu bir etken. Bilindiği üzere yavaş çalışan bir metabolizma da ömrü kısaltan sebeplerden biri. Bu yüzden oruç tutmak, dolaylı yoldan ömrü uzatan bir eylem oluyor. Kimi insan gün içinde birkaç öğünü kısa zaman aralıklarla yapar. Bu durum da bazen bağırsakların tıkanmasına bazen de midenin yorulmasına neden olur. Eğer böyle şikayetleriniz varsa oruç tutarak sindirim sisteminizi dinlendirebilirsiniz. Etkisini kısa sürede görebilirsiniz. Oruç tutmak, midenin dinlenmesi için imkan tanımaktır.

#6
Foto - Hem bedene hem ruha şifa! Oruç tutmanın 10 bilimsel faydası

Yağ yakımı kolaylaşıyor | Oruç tutmak, vücutta bulunan depolanmış yağ hücrelerini harekete geçiriyor ve bu sayede de yağların yakılmaya başlanmasını sağlıyor. Aynı zamanda alınan gıdaları hızlı bir şekilde enerjiye çevirmesi de yağ yakım oranını artırıyor. Üstelik oruç bu faydayı, sağlıklı bir yoldan yapmış oluyor. Hatta, bazı sporcuların ramazan ayı dışında da kilo vermek amaçlı oruç tuttuğu biliniyor. Oruç tutmanın bedene faydaları sayesinde ideal kilonuza daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Yağ yakımını hızlandırmak için özel bir beslenme düzeni uygulamak istiyorsanız ramazan ayında ya da diğer aylarda oruç tutarak ruhunuza ve bedeninize bu iyiliği yapabilirsiniz.

#7
Foto - Hem bedene hem ruha şifa! Oruç tutmanın 10 bilimsel faydası

Cilt sağlığı için faydalı | Karaciğerin, midenin, böbreklerin temiz ve sağlıklı oluşu cildin güzelliğini belirleyici bir durum oluyor. Oruç tutmanın cilde faydaları da bulunuyor. Oruç sayesinde dinlenen ve tüm toksinleri kendinden uzaklaştıran böbrekler ve karaciğer, arınmış olduğundan bu temizliği cilde de yansıtıyor. Kısacası oruç, cilt güzelliği konusunda da oldukça faydalı.

#8
Foto - Hem bedene hem ruha şifa! Oruç tutmanın 10 bilimsel faydası

Kalp sağlığını korur | Oruç tutmak tüm vücut sağlığına iyi gelirken kalbi de güçlendirir. Kolesterol düzeyini dengeleyen oruç sayesinde kalp damar sistemi sağlığı pozitif yönde etkilenir. Orucun depresif duygu durumuna iyi gelmesi de kalbin rahatlamasında etkendir. Kalp hastalıklarının birçok türü ve seviyesi olduğu için bazı özel durumdaki kalp hastalarının oruç tutmasının sakıncalı olduğunun da altını çizelim. Herhangi bir hastalığınız varsa mutlaka uzmana danışarak oruç tutmaya başlamanız gerekir.

#9
Foto - Hem bedene hem ruha şifa! Oruç tutmanın 10 bilimsel faydası

Tüm vücudu yeniliyor | Oruç tutmanın faydaları 3 tane sayılsın, en önemli 3 yararı nedir diyorsanız hücreleri tamir edip, zararlı olanları eleyip yenilerinin oluşmasına destek olması olarak sayılabilir. Oruç tüm vücudun baştan aşağı yenilenmesini sağlar. Büyüme hormonu tetiklenmesiyle beden gençleşme bile olabiliyor.

#10
Foto - Hem bedene hem ruha şifa! Oruç tutmanın 10 bilimsel faydası

Yaşlanma etkilerine son | Yaşlanmaya bağlı yavaşlayan beden fonksiyonlarında oruç ile iyileşme görülebiliyor. Oruç adeta bir anti-aging yani yaşlanma karşıtı ve gençleştirici doğal bir yöntem gibidir. Oruç sonrası saç telinden tırnak yapısına kadar vücudun her bölümü yenilenir.

#11
Foto - Hem bedene hem ruha şifa! Oruç tutmanın 10 bilimsel faydası

Güçlü bağışıklığın sırrı | Oruç tutmanın faydaları bilimsel olarak incelendiğinde öne çıkan sonuçlardan biri bağışıklığı yani hastalıklara karşı vücut direncini korumasıdır. Oruç tutmanın ne gibi faydaları vardır madde madde açıkladık ve aslında belki de en önemli olan maddeyi sona sakladı. Oruç sağlıklı olduğumuzun en büyük göstergesi olan güçlü bir bağışıklık sistemi için büyük bir destekleyici. Oruç sayesinde, uzun süre çalışmayan organların yenilenmesiyle birlikte, vücut dinçleşiyor yani bağışıklık sisteminin en sağlıklı halinde çalışıyor. Hatta Japonyalı biolog Yoshinori Ohsumi’nin araştırmalarına göre bahsettiğimiz “yenilenme” olayı, en yaşlı insanlarda bile ? oranda gerçekleşiyor. Orucun faydaları bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve Ohsumi’nin bir diğer kanıtlanmış çalışması ise, açlık esnasında yararlı hücrelerin zararlı hücreleri yok etme konusunda daha fazla uğraştıkları. Kısacası oruç, zararlı hücrelerin vücuttan uzaklaştırılması konusunda da epey fayda sağlıyor.

#12
Foto - Hem bedene hem ruha şifa! Oruç tutmanın 10 bilimsel faydası

Kan şekeri dengelenir | Yapılan araştırmalara göre, oruç esnasında hücrelerin kandan daha fazla glikoz alınmasını tetiklediği görülmüştür. Bu sayede oruç tutulan 1 ay boyunca kandaki şeker seviyesi dengelenmiş oluyor. Bu da hem oruç esnasında hem de sonraki dönemlerde insülin sağlığını koruyacak bir etmen. Şayet şeker hastalığına yatkınlığınız varsa ve insülin seviyeniz sık sık değişiyorsa mutlaka uzman onayı aldıktan sonra oruç tutmaya başlamalısınız. Devam eden bir insülin tedaviniz varsa oruç tutmak bu sürede etkili olmayabilir. Sizin için en uygun dönemde oruç tutabilirsiniz.

#13
Foto - Hem bedene hem ruha şifa! Oruç tutmanın 10 bilimsel faydası

Oruç tutmak hangi organlara faydalı? Orucun faydalı olmadığı organ yoktur. Orucun kemik iliği uyarımı ile kan yapımını bile tetikleyebildiği söylenmektedir. Özellikle sindirim ve dolaşım sistemlerine iyi geldiğini vurgulayabiliriz.

#14
Foto - Hem bedene hem ruha şifa! Oruç tutmanın 10 bilimsel faydası

Oruç sırasında vücutta neler oluyor? Oruç sırasında oruca başlandıktan ortalama 8 saat sonra açlık sinyalleri yavaş yavaş başlar. Önce depo glikozlar sonra yağlar kullanılmaya başlar.

#15
Foto - Hem bedene hem ruha şifa! Oruç tutmanın 10 bilimsel faydası

1940 Nobel Tıp Ödülünü kazanan ünlü bilim insanı Dr. Alexis Carrel, "L'hamme Cet İnconnu" adlı eserinde, oruç sırasında organizmalarda depo edilmiş besin maddelerinin harcandığını, sonradan bunların yerine yenilerinin geldiğini belirtiyor. Böylece bütün vücutta bir yenilenme olduğunu anlatarak, orucun sağlık bakımından çok faydalı olduğunu söylüyor.

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