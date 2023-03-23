Hem bedene hem ruha şifa! Oruç tutmanın 10 bilimsel faydası

Sindirim sistemini dinlendiriyor | Orucun mideye faydaları özellikle pasif kalan midede asidin düşmesiyle oluyor. Uzun saatler çalışmayan mide ve bağırsaklar, bu süre zarfında dinlenme imkanı buluyor ve kendi yapısını onarıyor. Bu sayede insan vücudu, çok daha iyi çalışan bir sindirim sistemine sahip olabiliyor. Bunun sonucunda ise kalori yakımı daha sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde işliyor. Kısacası oruç tutmak metabolizma sağlığını koruyucu bir etken. Bilindiği üzere yavaş çalışan bir metabolizma da ömrü kısaltan sebeplerden biri. Bu yüzden oruç tutmak, dolaylı yoldan ömrü uzatan bir eylem oluyor. Kimi insan gün içinde birkaç öğünü kısa zaman aralıklarla yapar. Bu durum da bazen bağırsakların tıkanmasına bazen de midenin yorulmasına neden olur. Eğer böyle şikayetleriniz varsa oruç tutarak sindirim sisteminizi dinlendirebilirsiniz. Etkisini kısa sürede görebilirsiniz. Oruç tutmak, midenin dinlenmesi için imkan tanımaktır.