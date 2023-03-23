Hem bedene hem ruha şifa! Oruç tutmanın 10 bilimsel faydası

Güçlü bağışıklığın sırrı | Oruç tutmanın faydaları bilimsel olarak incelendiğinde öne çıkan sonuçlardan biri bağışıklığı yani hastalıklara karşı vücut direncini korumasıdır. Oruç tutmanın ne gibi faydaları vardır madde madde açıkladık ve aslında belki de en önemli olan maddeyi sona sakladı. Oruç sağlıklı olduğumuzun en büyük göstergesi olan güçlü bir bağışıklık sistemi için büyük bir destekleyici. Oruç sayesinde, uzun süre çalışmayan organların yenilenmesiyle birlikte, vücut dinçleşiyor yani bağışıklık sisteminin en sağlıklı halinde çalışıyor. Hatta Japonyalı biolog Yoshinori Ohsumi’nin araştırmalarına göre bahsettiğimiz “yenilenme” olayı, en yaşlı insanlarda bile ? oranda gerçekleşiyor. Orucun faydaları bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve Ohsumi’nin bir diğer kanıtlanmış çalışması ise, açlık esnasında yararlı hücrelerin zararlı hücreleri yok etme konusunda daha fazla uğraştıkları. Kısacası oruç, zararlı hücrelerin vücuttan uzaklaştırılması konusunda da epey fayda sağlıyor.