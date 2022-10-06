HDP'ye Kars'ta tokat!

Tek yolun müzakere olduğunu ifade eden Mithat Sancar, “Tek yol barıştır, çözüm için tek yol demokratik siyasettir, tek yol müzakere ve diyalogdur. Biz bunu bu ülkeye mutlaka getirme sözü veriyoruz. Ve bütün diğer muhalefet partilerine de huzurlarınızda çağrı yapıyoruz. Evet Kürt sorunuyla ilgili sözler söylüyorlar. İyi güzel, bazen daha da fazlasını söylüyorlar. Ama dahası planlara ihtiyaç var. Bu ülkenin somut bir barış ve çözüm programına ihtiyacı var. Bu sorun çözülmedikçe de bu ülkede demokrasiyi de, adaleti de, özgürlüğü de bulamayız. Demokrasi ve eşitliğe giden yolun temelidir bunu da başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Güçlerimizi birleştirdikçe çözümü daha da kuvvetli bir şekilde ortaya koyacağız” diye konuştu.