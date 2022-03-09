HDP-CHP ittifakına tepki gösterip topluca AK Parti'ye geçtiler

Bağlar Belediyesini güzel bir hizmet siyasetini sürdürdüğüne değinen Aydın, " Vatandaşlarımızın tüm beklentilerini karşılıyor. Bizler de teşkilatlar olarak bu hizmet siyasetini, gönül siyaseti ile taçlandırmaya gayret ediyoruz. Bölgedeki Kürt kardeşlerimiz her şeyin farkında. Kendilerini temsil ettiğini iddia eden HDP'nin, CHP ve onun genel başkanı Kılıçdaroğlu ile nasıl bir birliktelik içerisinde olduğunun farkındalar. Öte yandan CHP'nin, Kürtleri sadece bir oy pusulasından ibaret gördüğünü biliyor ve CHP'nin bu topraklardaki tüm kötülüklerin anası olduğunu da unutmuyorlar. Bugün aramıza katılan kardeşlerimiz ile birlikte Ak Parti ailesini daha da büyütmüş olduk. 18 Haziran 2023'teki tarihin en önemli seçimine zafer yürüyüşümüze emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.