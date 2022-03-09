HDP-CHP ittifakına tepki gösterip topluca AK Parti'ye geçtiler

"BU COĞRAFYADA CHP'YE EKMEK YOK, KÜRTLER ASLINA DÖNÜYOR" Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un ziyaretiyle ilgili helallik açıklamasına değinerek, Kılıçdaroğlu'nun özel görüşmesi HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile görüşeceğiyle ilgili duyum aldığını vurguladı. Başkan Aydın, "CHP'nin burada yapmak istediği şey Kürtlerin zekası ile alay etmek, göstermelik bu tür hamlelerle Kürtleri yanında tutabileceğini, İstanbul'daki seçimler gibi HDP'nin kendi oylarını yanında tutabileceğini düşünüyor. Bu sefer Kürtler uyandı, CHP zihniyeti ile hem İstanbul'da karşılaştılar hem de geçmişteki CHP zihniyetini hatırladılar. Bu coğrafyada CHP'ye ekmek yok, Kürtler aslına dönüyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarları olarak Diyarbakır'da çok büyük bir değişim ve dönüşüme imza atıyoruz" dedi.