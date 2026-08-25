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Hazırlıklar başladı: Türkiye'ye milyarlarca dolar yağacak

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Hazırlıklar başladı: Türkiye'ye milyarlarca dolar yağacak

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte önümüzde süreçte yapılacak üç büyük organizasyonun turizmdeki kayıpları telafi edeceğini söyledi.

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Foto - Hazırlıklar başladı: Türkiye'ye milyarlarca dolar yağacak

Antalya, bu yıl uluslararası üç büyük etkinliğe ev sahipliği yapacak. Vali Hulusi Şahin, 5-9 Ekim'de Uzay Kongresi, 9-20 Kasım'daki COP31'den sonra 1-5 Aralık tarihlerinde Türkiye'de ilk kez Asya Tohumculuk Kongresi'nin Antalya'da düzenleneceğini açıkladı. Vali Şahin, Antalya'da 3 milyar doların üzerinde ticaret hacmi oluşturması beklenen 3 büyük organizasyonla ilgili bilgi verdi.

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Foto - Hazırlıklar başladı: Türkiye'ye milyarlarca dolar yağacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında tüm kurumların COP31 hazırlıklarını koordineli sürdürdüğünü belirten Şahin, "İnşaat faaliyetleri son sürat devam ediyor ve belirlenen takvimin önündeler. Gayet iyi çalışıyorlar. Ayrıca şehirde hazırlıklar var. Yine TOKİ marifetiyle Belek bölgesinde yol genişleme çalışması yapıldı. Böylece Belek'in aslında önemli bir problemi olan o yol genişletildi, 18 metreye çıkarıldı. Böylece 2x2 hale geldi. Yine Belek bölgesindeki asfaltlar da yenilendi" dedi.

#3
Foto - Hazırlıklar başladı: Türkiye'ye milyarlarca dolar yağacak

Kundu bölgesinde de yol yenileme çalışmaları olduğunu ahlatan Vali Şahin, "Büyükşehir Belediyesi yine 3 kilometrelik bir çalışma yapıyor, zamanında bitirilecek inşallah. Böylece şehir her yönüyle hazırlanıyor. İnşallah Antalya, Türkiye'nin ev sahipliğini en güzel şekilde bütün dünyaya gösterecek" diye konuştu.

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Foto - Hazırlıklar başladı: Türkiye'ye milyarlarca dolar yağacak

COP31 etkinliğinin ilk iki gününde devlet başkanları programlarının ağırlıklı olduğunu dile getiren Vali Şahin, "100'e yaklaşacağını düşündüğümüz devlet, hükümet başkanı geleceğini değerlendiriyoruz. Toplam katılım 130 bin civarında söyleniyor. Bunlar delegasyonlar tabii. Ayrıca misafirler de gelecektir. Şehrimizin toplam misafir sayısının bunun da üzerine çıkacağını söyleyebiliriz ki bu, 31'incisi yapılan COP'ların en büyüğü olacak. Tüm zamanların en büyüğü" dedi.

#5
Foto - Hazırlıklar başladı: Türkiye'ye milyarlarca dolar yağacak

Ekim ayındaki Uzay Kongresi ve COP31'in Antalya'ya kazanımlarını değerlendiren Vali Şahin, "2026 yılı; ABD, İran, İsrail çatışmalarından dolayı turizmle uğraşan tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de eksi başladı. O yüzden bizim mayıs-haziran aylarımız beklentilerimizin altındaydı maalesef.

#6
Foto - Hazırlıklar başladı: Türkiye'ye milyarlarca dolar yağacak

Bu organizasyonlar, Antalya'nın sezonunu uzatacak. Antalya turizminin, Türkiye'nin yüzde 44'ü olduğunu unutmayalım. Bu uzayan sezon başta Antalya turizmi olmak üzere ilkbahardaki kayıplarımızı önemli ölçüde telafi edecektir" diye konuştu.

#7
Foto - Hazırlıklar başladı: Türkiye'ye milyarlarca dolar yağacak

Vali Şahin, Antalya'nın, Türkiye'de ilk defa Asya-Pasifik ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirecek olan Asya Tohum Kongresi'ne ev sahipliği yapacağını söyledi. Bu etkinliğin de hem Antalya hem Türkiye açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Vali Şahin, "Bu yıl Antalya'nın üçüncü büyük etkinliği olacak. Dünya tohumculuk sektöründe Antalya'nın önemli bir yeri var. Özellikle sebze tohumlarında Antalya dünyada söz sahibi bir şehir. Türkiye de çok önemli bir tohum üretim ülkesi.

#8
Foto - Hazırlıklar başladı: Türkiye'ye milyarlarca dolar yağacak

Ve tarımsal üretimin gıda güvenliğinin en önemli bileşenlerden bir tanesi tohumdur. Çünkü tohum tedariki işin alfabesinin A harfi. Bu, ekonomik anlamda da çok büyük bir pazar demek. Sektörün tüm temsilcileri, Asya Pasifik Tohum Kongresi için aralık ayında Antalya'da olacak" dedi. (DHA)

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