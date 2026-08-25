Hazırlıklar başladı: Türkiye'ye milyarlarca dolar yağacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında tüm kurumların COP31 hazırlıklarını koordineli sürdürdüğünü belirten Şahin, "İnşaat faaliyetleri son sürat devam ediyor ve belirlenen takvimin önündeler. Gayet iyi çalışıyorlar. Ayrıca şehirde hazırlıklar var. Yine TOKİ marifetiyle Belek bölgesinde yol genişleme çalışması yapıldı. Böylece Belek'in aslında önemli bir problemi olan o yol genişletildi, 18 metreye çıkarıldı. Böylece 2x2 hale geldi. Yine Belek bölgesindeki asfaltlar da yenilendi" dedi.