Milyonlarca kişinin maaşı yeniden hesaplanıyor! İşte memur ve emekli için 4 farklı zam senaryosu

2026'nın ilk yarısında 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuzda yüzde 17,76 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında zam aldı. En düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira olurken, en düşük memur maaşı ise 70 bin 224 liraya çıktı.