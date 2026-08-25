Şok yazışmalar ortaya çıktı! Devleti böyle zarara uğratmışlar!
Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, Kemer'de 80 tane Hazine arazisini usulsüz yollardan devrederek devleti 10 milyar TL zarara uğratan 27 şüpheli gözaltına alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, Kemer'de 80 tane Hazine arazisini usulsüz yollardan devrederek devleti 10 milyar TL zarara uğratan 27 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya merkezli 7 ilde gerçekleştirilen ve mali boyutu 10 milyar liraya ulaşan Hazine arazisi yolsuzluğuna yönelik soruşturmanın ayrıntıları netleşti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında Tapu Müdürü ile Milli Emlak personelinin de bulunduğu 27 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamalarda bulundu.
Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan 80 değerli Hazine taşınmazının usulsüz yöntemlerle devredildiğini belirleyen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik güçlerince yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen dinleme kayıtları, kamu arazilerinin şahsi servete nasıl dönüştürüldüğünü ortaya koydu.
"KUSURSUZ YANIK BİR YER OLURSA AYARLA BANA" Soruşturma dosyasına yansıyan iletişim tespit tutanakları, suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu tespit edilen Gökhan Kaya ile diğer şüpheliler arasındaki telefon görüşmelerini deşifre etti. Kayıtlara göre, bir şüphelinin Gökhan Kaya'ya, "Kusursuz yanık bir yer olursa ayarla bana." diyerek arazi talep ettiği, Kaya'nın ise bu talebe, "Ayarlarım, bir şey denk gelirse alırız sana." şeklinde yanıt verdiği belirlendi. Aynı görüşmelerin devamında, Milli Emlak personeli Yunus Fesli'nin Ovacık bölgesinde yer alan yaklaşık 700 metrekarelik değerli bir taşınmazı 15 bin lira gibi düşük bir bedelle kendi üzerine geçirmesinin örgüt içinde bir başarı örneği olarak konuşulduğu tespit edildi.
"BEN BAKMIYORDUM, TESPİT ETMİYORDUM" Tarımsal indirimli Hazine satışı düzenlemelerinin nasıl istismar edildiği de çete lideri Gökhan Kaya'nın telefon görüşmelerine yansıdı. Kaya'nın bir görüşmesinde, "Vatandaşın tespitini yapmadan beyana göre hareket ediyorduk. Ben bakmıyordum, tespit etmiyordum." itirafında bulunduğu kayıtlara geçti. Dosyaya giren diğer dinleme kayıtlarında ise kamu görevlileri ile sivil şüpheliler arasındaki rüşvet alışverişi şu diyaloglarla belgelendi: "Emaneti sende, sen takip edersin." "Ben takip ediyorum abi, sıkıntı yok." "Getirmiş mi emaneti? Getirdiyse geleyim."
21 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve tapu verilerinin detaylı incelemesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri başta olmak üzere Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de belirlenen 21 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Düzenlenen operasyonda Milli Emlak görevlileri, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivil iş takipçilerinin de aralarında bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.
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