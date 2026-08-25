Şok yazışmalar ortaya çıktı! Devleti böyle zarara uğratmışlar!

"KUSURSUZ YANIK BİR YER OLURSA AYARLA BANA" Soruşturma dosyasına yansıyan iletişim tespit tutanakları, suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu tespit edilen Gökhan Kaya ile diğer şüpheliler arasındaki telefon görüşmelerini deşifre etti. Kayıtlara göre, bir şüphelinin Gökhan Kaya'ya, "Kusursuz yanık bir yer olursa ayarla bana." diyerek arazi talep ettiği, Kaya'nın ise bu talebe, "Ayarlarım, bir şey denk gelirse alırız sana." şeklinde yanıt verdiği belirlendi. Aynı görüşmelerin devamında, Milli Emlak personeli Yunus Fesli'nin Ovacık bölgesinde yer alan yaklaşık 700 metrekarelik değerli bir taşınmazı 15 bin lira gibi düşük bir bedelle kendi üzerine geçirmesinin örgüt içinde bir başarı örneği olarak konuşulduğu tespit edildi.