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'Sadece Kaan ve Kızılelma ile olmaz bu iş' diyen Endonezya, Türkiye ile ilgili aldığı yeni kararı duyurdu

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'Sadece Kaan ve Kızılelma ile olmaz bu iş' diyen Endonezya, Türkiye ile ilgili aldığı yeni kararı duyurdu

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Türkiye'den Kaan ve Kızılelma almayı planladıklarını ve söz konusu işbirliğinin bunlarla yeterli kalmayacağını duyurararak aldıkları yeni kararı kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - 'Sadece Kaan ve Kızılelma ile olmaz bu iş' diyen Endonezya, Türkiye ile ilgili aldığı yeni kararı duyurdu

GDH Haber'de yer alan habere göre, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ayrıca KAAN ve KIZILELMA tedarikine yönelik niyetin sürdüğünü, dört fırkateynlik programda iki geminin Türkiye'de, iki geminin ise ortak üretim ve geliştirme kapsamında Endonezya'da inşa edileceğini belirtti.

#2
Foto - 'Sadece Kaan ve Kızılelma ile olmaz bu iş' diyen Endonezya, Türkiye ile ilgili aldığı yeni kararı duyurdu

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Mevlüt İşli'ye verdiği röportajda Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma sanayii iş birliğinin mevcut durumu ve yeni projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#3
Foto - 'Sadece Kaan ve Kızılelma ile olmaz bu iş' diyen Endonezya, Türkiye ile ilgili aldığı yeni kararı duyurdu

Purnama, iki ülke arasındaki iş birliğinin yalnızca ürün tedarikiyle sınırlı olmadığını; teknoloji transferi, ortak geliştirme, ortak üretim ve ortak girişimlerin de hedeflendiğini ifade etti.

#4
Foto - 'Sadece Kaan ve Kızılelma ile olmaz bu iş' diyen Endonezya, Türkiye ile ilgili aldığı yeni kararı duyurdu

Purnama, henüz operasyonel olmayan ve geliştirme süreçleri devam eden Millî Muharip Uçak KAAN ile KIZILELMA için Endonezya'nın tedarik niyetini açıklayan ilk ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti:

#5
Foto - 'Sadece Kaan ve Kızılelma ile olmaz bu iş' diyen Endonezya, Türkiye ile ilgili aldığı yeni kararı duyurdu

Endonezya KIZILELMA ve KAAN'ı tedarik etme niyetini ilan etti ve duyurdu. İki ülke arasında savunma sanayiinde tarihi bir anlaşma olarak nitelendiriyoruz bunu.

#6
Foto - 'Sadece Kaan ve Kızılelma ile olmaz bu iş' diyen Endonezya, Türkiye ile ilgili aldığı yeni kararı duyurdu

Purnama, bu yaklaşımın Endonezya'nın Türkiye'nin savunma teknolojileri ve sanayiindeki kabiliyetlerine duyduğu güveni gösterdiğini belirtti. Ayrıca Türkiye ve Endonezya'nın ileri savunma teknolojilerinde birlikte çalışmasının iki ülke açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti.

#7
Foto - 'Sadece Kaan ve Kızılelma ile olmaz bu iş' diyen Endonezya, Türkiye ile ilgili aldığı yeni kararı duyurdu

KIZILELMA ve diğer insansız hava araçlarının Endonezya açısından kritik olduğunu belirten Purnama, dünyanın en büyük takımada ülkesi olan Endonezya'nın geniş kara ve deniz sınırlarının yanı sıra hava sahasını da koruması gerektiğine dikkat çekti.

#8
Foto - 'Sadece Kaan ve Kızılelma ile olmaz bu iş' diyen Endonezya, Türkiye ile ilgili aldığı yeni kararı duyurdu

Purnama, Türkiye'den fırkateyn tedariki ve inşasına yönelik anlaşmanın imzalandığını açıklayarak üretim modeline ilişkin: İkisi Türkiye'de inşa edilecek, diğer ikisi ise ortak üretim ve geliştirme yoluyla Endonezya'da inşa edilecek.

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Foto - 'Sadece Kaan ve Kızılelma ile olmaz bu iş' diyen Endonezya, Türkiye ile ilgili aldığı yeni kararı duyurdu

Purnama, Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma sanayii iş birliğinin temel hedeflerinden birinin iki ülkede ortak bir savunma sanayii ekosistemi oluşturmak olduğunu belirtti. Bu kapsamda TUSAŞ'ın Endonezya'da “TUSAŞ Indonesia” adıyla şirketleştiğini, HAVELSAN, ASELSAN ve ROKETSAN'ın da ülkede ofis açtığını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'te Endonezya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türk ve Endonezyalı şirketler arasında dron, roket ve füze alanlarında ortak girişimler kurulmasına yönelik anlaşmalar imzalandığını belirten Purnama, Endonezya'nın ÇAKIR füzesi ile bazı diğer füzeleri Türkiye'den tedarik ettiğini söyledi. Purnama, roket ve füze üretiminin Endonezya'ya taşınmasına yönelik çalışmalara ilişkin " ROKETSAN'la bir Endonezya şirketi arasında roket ve füzeler için Endonezya'da bir üretim üssü kurmak üzere ortak girişimimiz bulunuyor." dedi.

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