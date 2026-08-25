'Sadece Kaan ve Kızılelma ile olmaz bu iş' diyen Endonezya, Türkiye ile ilgili aldığı yeni kararı duyurdu

Purnama, Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma sanayii iş birliğinin temel hedeflerinden birinin iki ülkede ortak bir savunma sanayii ekosistemi oluşturmak olduğunu belirtti. Bu kapsamda TUSAŞ'ın Endonezya'da “TUSAŞ Indonesia” adıyla şirketleştiğini, HAVELSAN, ASELSAN ve ROKETSAN'ın da ülkede ofis açtığını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'te Endonezya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türk ve Endonezyalı şirketler arasında dron, roket ve füze alanlarında ortak girişimler kurulmasına yönelik anlaşmalar imzalandığını belirten Purnama, Endonezya'nın ÇAKIR füzesi ile bazı diğer füzeleri Türkiye'den tedarik ettiğini söyledi. Purnama, roket ve füze üretiminin Endonezya'ya taşınmasına yönelik çalışmalara ilişkin " ROKETSAN'la bir Endonezya şirketi arasında roket ve füzeler için Endonezya'da bir üretim üssü kurmak üzere ortak girişimimiz bulunuyor." dedi.