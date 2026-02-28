  • İSTANBUL
"Hazırlanın" diyerek tarih verdiler: Altın fiyatları 2700 TL birden değişecek
Giriş Tarihi:

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler tırmanırken, altın fiyatları için dudak uçuklatan tahminler peş peşe gelmeye başladı; JPMorgan ons hedefini 4.500 dolara çekerken, yerli uzmanlar gram altın için 10 bin TL üzerini işaret etti. Dr. Zekeriya Şahin, özellikle ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası bir krizin altın fiyatlarında önü alınamaz bir yükselişi tetikleyebileceğini vurguladı. Yatırımcılara sepet yaparak risklerini dağıtmaları uyarısında bulunan Şahin, dolardan kaçışın hızlandığı bu dönemde altının "en güvenli liman" olma özelliğini koruyacağını belirtti.

Uluslararası piyasalarda JPMorgan’dan dikkat çeken bir tahmin geldi. Banka, uzun vadeli altın fiyat hedefini ons başına 4.500 dolara yükseltirken, 2026 yıl sonu için daha önce açıkladığı 63.300 dolarlık öngörüsünü sabit tuttu. JPMorgan’ın yanı sıra Goldman Sachs ve Société Générale gibi küresel finans kuruluşlarının da tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi, piyasalarda risk algısının sürdüğüne işaret ediyor. Dr. Zekeriya Şahin, altın fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında arz-talep dengesi, jeopolitik riskler, savaş ihtimalleri ve merkez bankalarının güçlü alımlarının bulunduğunu belirterek, "Bugün açıklanacak gelişmeler birçok şeyi değiştirebilir" dedi.

Trump’ın agresif vergi politikaları, tarifelere ilişkin çıkışları ve öngörülemez açıklamaları, küresel ticareti ve dolaylı olarak altın fiyatlarını etkiliyor. Şahin, "Trump’ın her sert açıklamasında yatırımcının güvenli liman olarak altına yöneldiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. ABD’de faiz indirim beklentilerinin artmasıyla birlikte ABD Hazine tahvillerine ve altına dayalı fonlara yönelik çıkışların görüldüğünü belirten Şahin, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme eğiliminde olduğunu söyledi. Dolardan çıkışların kısmen hızlandığını, alternatif para birimleri olarak özellikle Çin yuanı ve Japon yeninin öne çıktığını aktardı.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ABD’nin kamu borcuna yönelik uyarılarının da yatırımcı davranışlarını etkilediğini vurgulayan Şahin, "Rezerv para paradigmasında kademeli bir değişim tartışılıyor. Dolara olan talepte kısmi zayıflama sinyalleri var" dedi. 2025 yılında ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsüne işaret etmesi, merkez bankalarının agresif altın alımları ve yatırımcıların altına dayalı fonlara yönelmesiyle ons bazında yeni rekorların görüldüğünü hatırlatan Şahin, JPMorgan’ın 4.500 dolar hedefinin risklerin devam ettiğine işaret ettiğini söyledi.

ABD-İran hattındaki gerilim ve kırılgan müzakerelerin önemine dikkat çeken Şahin, "Olası olumsuz bir sonuç altın fiyatlarında sert yükselişlere yol açabilir. Yıl sonu için telaffuz edilen 10.000 TL seviyesinin üzeri de ihtimal dahilinde" dedi. Şahin, özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir krizin küresel piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğini ifade etti. Altın fiyatlarında geçmişte olduğu gibi ani yükselişlerin ardından düzeltme hareketlerinin görülebileceğini kaydeden Şahin, "Sürekli yükseliş beklenmemeli. Kar satışları ve geri çekilmeler yeni alım fırsatları doğurabilir" dedi.

Şahin, özellikle gümüşün hem yatırım aracı hem de sanayi girdisi olması nedeniyle farklı bir konumda bulunduğunu söyledi. Bakır ve platin gibi metallerde de hareketlilik görülebileceğini belirten Şahin, yatırımcılara tek bir enstrümana bağlı kalmamaları ve sepet yaparak risklerini dağıtmaları önerisinde bulundu.

