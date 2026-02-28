“Hazırlanın” diyerek tarih verdiler: Altın fiyatları 2700 TL birden değişecek
Küresel piyasalarda jeopolitik riskler tırmanırken, altın fiyatları için dudak uçuklatan tahminler peş peşe gelmeye başladı; JPMorgan ons hedefini 4.500 dolara çekerken, yerli uzmanlar gram altın için 10 bin TL üzerini işaret etti. Dr. Zekeriya Şahin, özellikle ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası bir krizin altın fiyatlarında önü alınamaz bir yükselişi tetikleyebileceğini vurguladı. Yatırımcılara sepet yaparak risklerini dağıtmaları uyarısında bulunan Şahin, dolardan kaçışın hızlandığı bu dönemde altının "en güvenli liman" olma özelliğini koruyacağını belirtti.