“Hazırlanın” diyerek tarih verdiler: Altın fiyatları 2700 TL birden değişecek

Uluslararası piyasalarda JPMorgan’dan dikkat çeken bir tahmin geldi. Banka, uzun vadeli altın fiyat hedefini ons başına 4.500 dolara yükseltirken, 2026 yıl sonu için daha önce açıkladığı 63.300 dolarlık öngörüsünü sabit tuttu. JPMorgan’ın yanı sıra Goldman Sachs ve Société Générale gibi küresel finans kuruluşlarının da tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi, piyasalarda risk algısının sürdüğüne işaret ediyor. Dr. Zekeriya Şahin, altın fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında arz-talep dengesi, jeopolitik riskler, savaş ihtimalleri ve merkez bankalarının güçlü alımlarının bulunduğunu belirterek, "Bugün açıklanacak gelişmeler birçok şeyi değiştirebilir" dedi.