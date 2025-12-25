Hazine ve Maliye Bakanlığının teşkilat yapısında değişiklik yapıldı! Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni dönem başlıyor

GİB de ülke geneline yayılan teşkilatı, güçlü bilişim altyapısı ve geniş veri tabanıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadele alanında önemli kapasiteye sahip bulunuyor. Başkanlık, mükelleflerden alınan beyan ve bildirimler ile tapu, noter, sicil, banka, e-ticaret platformları ve ilan siteleri gibi diğer taraflardan da vergisel işlemlere ilişkin devamlı ve anlık veri alarak güçlü bir veri ambarı oluşturdu.