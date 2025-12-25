AA Giriş Tarihi: Hazine ve Maliye Bakanlığının teşkilat yapısında değişiklik yapıldı! Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni dönem başlıyor
Gelir İdaresi Başkanlığının kayıt dışıyla mücadeleye yönelik kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla Risk Analizi Genel Müdürlüğü, Başkanlık bünyesine alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yeni yapıyla birlikte büyük veri ve iş zekası uygulamalarıyla desteklenmiş, veri madenciliğine dayanan etkin bir risk ve uyum analiz sistemi kurulacak" dedi.