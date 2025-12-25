Cem Kaya Giriş Tarihi: İşte 11. yargı paketinin merak edilenleri... 10 soru 10 cevap
Adalet sisteminde köklü değişiklikler öngören ve TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 11. Yargı Paketi, ceza infaz sürelerinden yeni suç tanımlarına kadar geniş bir yelpazede düzenlemeler içeriyor. Kamuoyunda en çok merak edilen konu ise, 31 Temmuz 2023 öncesinde işlenen suçları kapsayan ve yaklaşık 55 bin mahkûmu doğrudan ilgilendiren "erken tahliye" imkânı. Düzenleme, pandemi dönemindeki infaz avantajlarından yararlanamayan ancak aynı tarih aralığında suç işlemiş olan hükümlüler arasındaki eşitsizliği gidermeyi hedefliyor.