Hayvanlar suç içmesin diye… Çobanı şaşkına çeviren vicdansızlık

“BUNU YAPAN İNSANLARIN NASIL VİCDANI VAR BİLEMİYORUM” Yıldız, yalakları kıranlara serzenişte bulunarak, "Şuanda koyunlarımız 1 tane haft içinden su içiyor. 300 tane kadar koyunumuz var, bu haft yeterli gelmiyor. Yetkililerden ricamız bu haftların yapılması. Şuanda koruma başkanımızda yok, kime şikayet edeceğimizi de bilmiyoruz, ne yapacağımızda bilmiyoruz. Yetkililerden bu haftın yapılmasını istiyoruz. Koruma başkanına yaptırmıştık ancak birisi akşam gelmiş ve buraları bilinçli olarak kırmış. Hayvanlar ve birçok canlı buradan su içiyordu. Bunu yapan insanların nasıl vicdanı var bilemiyorum. Yetkililerden bu haftların yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.