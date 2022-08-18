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Türkiye
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Hayvanlar suç içmesin diye… Çobanı şaşkına çeviren vicdansızlık

2022-08-18 11:34:41
Hayvanlar suç içmesin diye… Çobanı şaşkına çeviren vicdansızlık

Sivas’ın Gemerek ilçesinde bu kadarına pes dedirten bir olay yaşandı, çoban o manzara ile karşılaşınca hemen yetkililere haber verdi.

#1
Foto - Hayvanlar suç içmesin diye… Çobanı şaşkına çeviren vicdansızlık

Gemerek ilçesi Kılıçdağı mevkiinde bulunan hayvan yalakları kişi veya kişilerce kırıldı. iddialara göre hayvanlar su içmesin diye kırılan yalaklar bu kadarına da pes dedirtti. Hayvanlarına su içirmek için yalağa giden çoban o manzara ile karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. 300’e yakın koyununu tek yalaktan su içirmek zorunda kalan çoban Yunus Yıldız, bu durumdan şikayetçi oldu.

#2
Foto - Hayvanlar suç içmesin diye… Çobanı şaşkına çeviren vicdansızlık

“BU HAFLARI BİLİNÇLİ OLARAK KIRMIŞLAR” Yunus yıldız, yalakların bilinçli bir şekilde kırıldığını iddia ederek “Kılıçdağı mevkiin de merada koyun otlatıyorum. Burası yapılmıştı, bunu bilinçli olarak kırmışlar. Koruma başkanından rica ettik, buraya 3 tane haft getirdi. Burayı yaptı. Bir akşam geldik koyunumuz su içti, geri köyümüze gittik. Sabah geri deldiğimizde ise bu hafları bilinçli olarak kırmışlar. Şuanda biz mağduruz komşularımızdan rica ettik birkaç tane haft aldık. Ancak onlarda geri ne zaman ister bilmiyoruz. Biz şuanda mağduruz yetkililerden buranın yapılmasını istiyoruz” dedi.

#3
Foto - Hayvanlar suç içmesin diye… Çobanı şaşkına çeviren vicdansızlık

“BUNU YAPAN İNSANLARIN NASIL VİCDANI VAR BİLEMİYORUM” Yıldız, yalakları kıranlara serzenişte bulunarak, "Şuanda koyunlarımız 1 tane haft içinden su içiyor. 300 tane kadar koyunumuz var, bu haft yeterli gelmiyor. Yetkililerden ricamız bu haftların yapılması. Şuanda koruma başkanımızda yok, kime şikayet edeceğimizi de bilmiyoruz, ne yapacağımızda bilmiyoruz. Yetkililerden bu haftın yapılmasını istiyoruz. Koruma başkanına yaptırmıştık ancak birisi akşam gelmiş ve buraları bilinçli olarak kırmış. Hayvanlar ve birçok canlı buradan su içiyordu. Bunu yapan insanların nasıl vicdanı var bilemiyorum. Yetkililerden bu haftların yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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