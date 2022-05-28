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Hayat-Aktüel
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Hayvanat bahçesinin üyelerine yavru zebra da katıldı

2022-05-28 16:37:52
Hayvanat bahçesinin üyelerine yavru zebra da katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyesi yavru zebra oldu.

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Foto - Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan bahçede baharla birlikte zebra, keçi, kuzu, geyik, ceylan, maymun gibi hayvanlar yavrularını dünyaya getiriyor. Hayvanat bahçesi, 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yaparken sakinlerinin sayısı yeni üyeleriyle artmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan bahçede baharla birlikte zebra, keçi, kuzu, geyik, ceylan, maymun gibi hayvanlar yavrularını dünyaya getiriyor. Hayvanat bahçesi, 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yaparken sakinlerinin sayısı yeni üyeleriyle artmaya devam ediyor.

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Foto - Yeni doğan zebra, hareketli halleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Yeni doğan zebra, hareketli halleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

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Foto - Yeni doğan üyelere veteriner ve görevliler tarafından özenle bakılan hayvanat bahçesi, 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

Yeni doğan üyelere veteriner ve görevliler tarafından özenle bakılan hayvanat bahçesi, 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

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