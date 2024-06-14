2024-06-14 13:23:19 Hayvan dışkısında bulunan parazitler insanları tehdit ediyor
Hayvan dışkılarında bulunan parazitler ile bulaşan ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen “Kist hidatik” hastalığına yakalanan anne ve kızı, Bursa Şehir Hastanesi’nde şifa buldu. Bursa’da yaşayan 52 yaşındaki Havva Sekmen ile 27 yaşındaki kızı Yasemin Sekmen, öksürük ve göğüs ağrısı şikayeti ile Bursa Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde hayvan dışkısında bulunan parazitlerin, sebze ve meyvelere temas etmesi ile insanlara bulaşan kist hidatik hastalığı teşhisi konuldu. Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Kahraman tarafından yapılan ameliyatlar ile sağlığına kavuşturulan anne ve kızı, kısa süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.