Hayvan dışkısında bulunan parazitler insanları tehdit ediyor

Kaynağını bilmediğimiz sular içmemeliyiz. Çocukların eve gelince ellerini iyice yıkamasını sağlamamız lazım. Eğer evcil hayvan besliyorsak onların iç parazitlerine karşı senede 4 kez, şayet evde 12 yaş altı çocuk ya da hamile birey varsa senede 6 kez aşılama yapılması gerekmektedir.” Hastalıklı kurban sakatatlarına dikkat Son olarak yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle kesilecek olan kurbanlardan hastalıklı sakatatların çukur açılarak gömülmesi ve gelişigüzel çevreye atılmamasını önemle vurgulayan Dr. Kahraman, bu kısır döngünün kırılabilmesi için her vatandaşın sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Öksürük şikâyetiniz varsa ihmal etmeyin Başarılı ameliyatlar ile sağlığına kavuşan Yasemin Sekmen ise, “Bir aydan fazla bir süre geçmeyen bir öksürüğüm vardı. Sonra göğüs hastalıkları bölümüne gittim ve röntgenimde kist çıktı. Daha sonra yatışım yapıldı. Aynı şekilde annemde de çıktı, birlikte ameliyat olduk. Öncesinde öksürüğüm vardı şu anda öksürüğüm yok. Rahatım çok şükür, ağrılarım geçti. Göğüs kısmında boğazıma kadar vuran bir ağrı oluyordu. Ara ara vuruyordu. Her zaman olan bir şey değildi. Genel olarak öksürüğüm çok fazlaydı. O şekilde zaten öğrendik. Öksürük şikâyetiniz varsa ihmal etmeyin. Kesinlikle doktora gidin. Benim bu şekilde ortaya çıktı çünkü” ifadelerini kullandı.