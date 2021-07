Ünlü oyuncu kendisi hakkında çıkan ayrılık iddiaları sonrası sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. Açıklama niteliğinde yapılan paylaşımda, oyuncu The Wolf Of Wall Street filminden alıntılanan GIF’te, filmin başrol oyuncusu Leonardo Di Caprio “I’m not fuckin’ leaving”, Türkçe anlamıyla “ayrılmıyorum” diyordu.