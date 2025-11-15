AA Giriş Tarihi: Haydut ABD'den petrol hamlesi
Küresel haydut Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol sondaj kulesi sayısı 3 arttı.
“İmamoğlu Suç Örgütü” iddianamesinde bomba not: Mansur hamlesi, vali değişimi ve gizli toplantılar ortaya saçıldı
Küresel haydut Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol sondaj kulesi sayısı 3 arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 3 artarak 417'ye yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 61 azaldı.
Öte yandan, perşembe gününü 63,01 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 64,39 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,09 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 58,69 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23