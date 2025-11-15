  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

4 ilde konut fiyatları yarı yarıya düştü! Konutlar boş kaldı!

CHP’li başkan yardımcısı ifşa etti! Para kulelerini aklamak için kurulan sinsi düzen ifşa oldu

Ortaköy’deki midye faciasında kan donduran şüphe! Savcılık talimatı verdi

Çöpe atmadan önce bir bakın! Eski telefonunuz servet değerinde olabilir

Haydut ABD'den petrol hamlesi

Yapay zeka, Dünya Kupası kurasını çekti! Türkiye sürpriz gruba düştü

“İmamoğlu Suç Örgütü” iddianamesinde bomba not: Mansur hamlesi, vali değişimi ve gizli toplantılar ortaya saçıldı

Beklenen oldu: Akaryakıt fiyatları değişti!

İmamoğlu iddianamesinde milyonluk vurgun ortaya saçıldı! İş adamlarını böyle kıskaca almışlar

2026’da sözleşmesi bitiyordu! Galatasaray’dan Icardi için kesin karar
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Haydut ABD'den petrol hamlesi

AA Giriş Tarihi:
Haydut ABD'den petrol hamlesi

Küresel haydut Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol sondaj kulesi sayısı 3 arttı.

#1
Foto - Haydut ABD'den petrol hamlesi

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

#2
Foto - Haydut ABD'den petrol hamlesi

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 3 artarak 417'ye yükseldi.

#3
Foto - Haydut ABD'den petrol hamlesi

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 61 azaldı.

#4
Foto - Haydut ABD'den petrol hamlesi

Öte yandan, perşembe gününü 63,01 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 64,39 dolar seviyesinde tamamladı.

#5
Foto - Haydut ABD'den petrol hamlesi

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,09 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 58,69 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti
Gündem

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in ormanlardan çiftliklere, meyve bahçesinden yüzlerce dönümlük fidanlıklara, 45 ikametgâh binasından fabrikalar..
'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'
Aktüel

'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'

Kadir Bekil Mirat Haber'de yazdı: İslâm'ın temel hedefi, bireyin ve toplumun dünya-ahiret saadetini temin etmektir. Bu çerçevede kumar, içki..
İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!
Gündem

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşadığı büyük trajedi, uzmanları yeniden alarma geçirdi. Anne ..
‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!
Gündem

‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!

Bir dizi ziyaret için Kastamonu'ya giden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partisinin Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu'nu..
Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi
Gündem

Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yla yaptığı cezaevi görüşmesi siyaset koridorlarını hareketlendirdi. A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23