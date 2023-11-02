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Tarım
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Hayatı tamamen değişti! Doktorluğu bıraktı bakın ne yetiştirmeye başladı

2023-11-02 11:31:25
Hayatı tamamen değişti! Doktorluğu bıraktı bakın ne yetiştirmeye başladı

İzmir'de yaşayan bir vatandaş, doktorluğu bırakıp çiftçi oldu.

#1
Foto - Hayatı tamamen değişti! Doktorluğu bıraktı bakın ne yetiştirmeye başladı

İzmir'in Foça ilçesinde Hatice Yüksel, doktorluk mesleğinden kendi isteğiyle emekli olup zeytin üreticiliği yapmaya başladı. Kamyonet kullanıp zeytin ağaçlarıyla yakında ilgilenen ve kendini yine doktor eşiyle üretime adayan Hatice Yüksel, "28 yıllık meslek hayatından sonra emekli oldum. Tarıma yönelik hedeflerimi gerçekleştirmek için erken emekli oldum. Biz zeytinlerimizi organik olarak üretiyoruz" dedi.

#2
Foto - Hayatı tamamen değişti! Doktorluğu bıraktı bakın ne yetiştirmeye başladı

İzmir'in Foça ilçesinde zeytin hasadı başlarken, bin bir emekle toplanan zeytinlerin ise tesislerde makineler yardımıyla sıkımı yapılıyor. Makineler tarafından yıkanıp çekirdeğinden ayrılan, sonra sıkılarak yağa dönüşen zeytinler, bir yıllık emeğin karşılığı olarak üreticinin yüzünü güldürüyor.

#3
Foto - Hayatı tamamen değişti! Doktorluğu bıraktı bakın ne yetiştirmeye başladı

Öte yandan, kentte en dikkat çeken zeytin üreticilerinden biri de Hatice Yüksel (55) 28 yıllık görevini bırakarak kendi isteğiyle emekli olan Yüksel, baba mesleği çiftçiliğe geri döndü. Kendini tamamen üretime veren Hatice Yüksel'in en büyük destekçisi ise yine kendi gibi doktor olan eşi Alper Yüksel (60) oldu.

#4
Foto - Hayatı tamamen değişti! Doktorluğu bıraktı bakın ne yetiştirmeye başladı

Kamyonet kullanıp zeytin ağaçlarıyla yakından ilgilenen Hatice Yüksel'in halinden memnun olduğu gözlemlenirken, emekli doktor şu sıralarda bahçesindeki ağaçların hasadını yapıyor.

#5
Foto - Hayatı tamamen değişti! Doktorluğu bıraktı bakın ne yetiştirmeye başladı

Hatice Yüksel, çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu ifade ederek, "Çitçi bir ailenin çocuğuyum, benim ailem pamukçu. Ben yıllar sonra zeytinci olarak çiftçiliğe geri döndüm. Tıp fakültesi mezunuyum. 28 yıllık meslek hayatından sonra emekli oldum. Tarıma yönelik hedeflerimi gerçekleştirmek için erken emekli oldum. Biz zeytinlerimizi organik olarak üretiyoruz. Foça ilçesinde şu anda tek organik sertifikalı olan üretici benim. Organik sertifikalı üreticiliğin yayılması gerekiyor. Organik demek; sağlık demek, toksit ve pestisit içermeyen ürün demek bunun yaygınlaşması gerekiyor. Zeytinciliğe başlamadan önce araziye patlatma denen bir sistem uyguladık. Toprak oluşturmak zorundaydık, arazi kayalıktı. Büyük paletli araçlar ile kayalar parçalanıp zeytin ekimi için hazırladık. Zeytinin kökünün iyice yerleşmesi için bu işlemi yaptık. 15 yıllık ağaçlarımız var, yavaş yavaş zeytinci olmaya adım attık. Eşimle birlikte uğraşıyoruz çiftçilikle, eşim de doktor. İkimiz de teorik bilgileri yüklendik ve şimdi pratikle uğraşıyoruz. 4-5 yıldır iyi verim aldık. Kooperatifler çok önemli, çiftçi ve kooperatif birbirine destek olmalı. Zeytinlerimizi kooperatife getiriyoruz, 23-25 derece arasında soğuk sıkımımızı yapıyoruz. Erken topluyoruz. Fenolik bileşenler var, anti kansorejen ve antioksidan dediğimiz maddeler yeşil zeytin de daha fazla. Sağlık açısından daha değerli bir zeytin elde ediyoruz, erken hasat yapıyoruz. Herkesin bunlara dikkat etmesi sağlıklı beslenmeye hakkı var" dedi.

#6
Foto - Hayatı tamamen değişti! Doktorluğu bıraktı bakın ne yetiştirmeye başladı

Foça ilçesinin Gerenköy sapağı mevkiinde bulunan zeytinyağı fabrikasının üretim sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Hatip Altekin ise bu yıl rekolte kaybı yaşandığını söyledi. Foça'da diğer bölgelere göre rekoltenin yüksek olduğunu ifade ederek zeytinyağı fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Altekin, "Foça'da yaklaşık 300 kişiye tarım danışmanlığı yapıyorum. İspanya, İtalya ve Avrupa ülkelerinde yani zeytinyağının önde gelen ülkelerinde zeytinyağına olan ihtiyaçtan dolayı Türkiye'de zeytinyağı fiyatlarında artış oldu. Bu durum ülke insanımızın zeytinyağı tüketmemesine neden olacak, bu bizi üzüyor. Bugün 1 kilogram sofralık zeytin 100 veya 110 liradan satıyor çiftçimiz. Bu fiyatlardan memnun ve mutlu olmaya başladı. Geçen seneye göre 2023 yılında yüzde 60 oranında zeytin var, yüzde 40 oranında rekolte kaybı bulunuyor. Foça'da bu durum çok iyi. Diğer bölgelere baktığımızda zeytinin asıl olan körfez bölgelerine baktığımızda Foça'nın rekolte yüzdesi yüksek” diye konuştu.

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