Hayatı tamamen değişti! Doktorluğu bıraktı bakın ne yetiştirmeye başladı

Hatice Yüksel, çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu ifade ederek, "Çitçi bir ailenin çocuğuyum, benim ailem pamukçu. Ben yıllar sonra zeytinci olarak çiftçiliğe geri döndüm. Tıp fakültesi mezunuyum. 28 yıllık meslek hayatından sonra emekli oldum. Tarıma yönelik hedeflerimi gerçekleştirmek için erken emekli oldum. Biz zeytinlerimizi organik olarak üretiyoruz. Foça ilçesinde şu anda tek organik sertifikalı olan üretici benim. Organik sertifikalı üreticiliğin yayılması gerekiyor. Organik demek; sağlık demek, toksit ve pestisit içermeyen ürün demek bunun yaygınlaşması gerekiyor. Zeytinciliğe başlamadan önce araziye patlatma denen bir sistem uyguladık. Toprak oluşturmak zorundaydık, arazi kayalıktı. Büyük paletli araçlar ile kayalar parçalanıp zeytin ekimi için hazırladık. Zeytinin kökünün iyice yerleşmesi için bu işlemi yaptık. 15 yıllık ağaçlarımız var, yavaş yavaş zeytinci olmaya adım attık. Eşimle birlikte uğraşıyoruz çiftçilikle, eşim de doktor. İkimiz de teorik bilgileri yüklendik ve şimdi pratikle uğraşıyoruz. 4-5 yıldır iyi verim aldık. Kooperatifler çok önemli, çiftçi ve kooperatif birbirine destek olmalı. Zeytinlerimizi kooperatife getiriyoruz, 23-25 derece arasında soğuk sıkımımızı yapıyoruz. Erken topluyoruz. Fenolik bileşenler var, anti kansorejen ve antioksidan dediğimiz maddeler yeşil zeytin de daha fazla. Sağlık açısından daha değerli bir zeytin elde ediyoruz, erken hasat yapıyoruz. Herkesin bunlara dikkat etmesi sağlıklı beslenmeye hakkı var" dedi.