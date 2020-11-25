2020-11-25 11:10:17 Havaya uçurdular, Ermenileri şok eden görüntü! Ruslar servis etti
Dağlık Karabağ savaşından zaferle çıkan Azerbaycan, Ağdam'ın ardından en kadim ilçesi Kelbecer'i gece saat 00.00'dan itibaren geri aldı. Süre dolmadan önce Kelbecer'deki işgalci Ermeniler binaları yıktı, ağaçları kesti, kamyonlara demir tahta ve direkleri yükledi. Ancak bomba etkisi meydana getiren asıl görüntüyü Rus yayın organları paylaştı. Azerbaycan'ın 44 günde Ermenistan'ı darmadağın etmesiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ savaşının sonuçları teker teker hayata geçiyor. 10 Kasım anlaşmasına göre 15 Kasımda Ermenistan'ın iade etmesi gereken Kelbecer bölgesi için Erivan yönetimi 10 gün ek süre istedi ve süre Salı akşamı doldu.