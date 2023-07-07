Havalar ısındı herkes bu şerbeti aramaya başladı

Gaziantep'in 7. nesil meyan şerbeti ustası Bahri Gezer, “Babam Gaziantep’in 6. nesil ben ise 7. nesil şerbetçisiyim. Yazın sıcak günlerinde meyan şerbeti, limonata, vişne suyu meşrubat çeşitlerimizle halkımıza hizmet ediyoruz. Havalar sıcak olduğundan dolayı limonata, meşrubat ve şerbetlere yoğun bir talep var. Kaliteden de ödün vermediğimiz için sık sık müşterilerimiz geliyor. Havalar sıcak olduğundan dolayı meyan şerbeti doğal, yüzde 100 hiçbir katkı maddesi olmadığı için genelde bilen insanlar şerbet içiyor. Hem mideyi rahatlatması ve hazmı kolaylaştırması açısından şerbeti tercih ediyorlar. Daha önce bilmeyen hiç içmemiş olanlar şehir dışından gelenler ise limonata ve vişne suyunu tercih ediyorlar. Gazianteplilerin içeceği meyan şerbetidir. Ramazan sofralarından da anlaşılacağı üzere vazgeçilmez içeceğidir. Gaziantepli doğup büyüyen biri hiçbir şekilde meyan şerbetinden başka hiçbir içeceğe tamah etmez. Tabi yabancılar çok aşina olmadığı için ilk içişte de acı tadı olduğundan dolayı meşrubat çeşitlerine yöneliyorlar” dedi.