  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Havalar ısındı herkes bu şerbeti aramaya başladı

2023-07-07 20:21:56
Havalar ısındı herkes bu şerbeti aramaya başladı

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Gaziantep'te geleneksel içeceklerden olan meyan şerbetine ilgi arttı.

#1
Foto - Havalar ısındı herkes bu şerbeti aramaya başladı

Güneydoğu'nun geleneksel içeceği meyan şerbeti ve limonata, vişne suyu, aşırı sıcakların etkili olduğu Gaziantep'te damakları tatlandırmaya başladı. Kendine has tadı ve doğallığı ile yoğun ilgi gören limonata, vişne suyu ve meyan şerbeti, gazlı ve asitli içeceklere de en büyük alternatif oluyor.

#2
Foto - Havalar ısındı herkes bu şerbeti aramaya başladı

Havaların ısınmaya başladığı Gaziantep'te soğuk içecekler hem vatandaşların içini ferahlatıyor hem de damakları tatlandırmaya başladı. Güneşli havalarda vatandaşların ilgi gösterdiği içeceklerden olan meyan şerbeti, limonata ve vişne suyu ise tekrardan tezgâhlardaki yerini aldı. Kışın yapılan nar suyu ve atomlar yerine getirilen meyan şerbeti, vişne suyu ve limonatanın yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yoğun ilgi gördü.

#3
Foto - Havalar ısındı herkes bu şerbeti aramaya başladı

Şırnak doğumlu Antalya’da yaşıyor Mehmet Zeki Uçar, “Satışlar ekonomik olarak çok iyi, seyyar satıcılarımıza bir nebzede olsa katkı oluyor. Her ne kadar hijyen açısından iyi tadı da güzel herkese de tavsiye ederim. Yaz aylarında içilebilecek içeceklerden birisidir. İlk bardağı içtim ardından ikinci bardağı içeceğim. Bu sıcak aylarında soğukluk hissiyatı veriyor” dedi.

#4
Foto - Havalar ısındı herkes bu şerbeti aramaya başladı

Gaziantep'in 7. nesil meyan şerbeti ustası Bahri Gezer, “Babam Gaziantep’in 6. nesil ben ise 7. nesil şerbetçisiyim. Yazın sıcak günlerinde meyan şerbeti, limonata, vişne suyu meşrubat çeşitlerimizle halkımıza hizmet ediyoruz. Havalar sıcak olduğundan dolayı limonata, meşrubat ve şerbetlere yoğun bir talep var. Kaliteden de ödün vermediğimiz için sık sık müşterilerimiz geliyor. Havalar sıcak olduğundan dolayı meyan şerbeti doğal, yüzde 100 hiçbir katkı maddesi olmadığı için genelde bilen insanlar şerbet içiyor. Hem mideyi rahatlatması ve hazmı kolaylaştırması açısından şerbeti tercih ediyorlar. Daha önce bilmeyen hiç içmemiş olanlar şehir dışından gelenler ise limonata ve vişne suyunu tercih ediyorlar. Gazianteplilerin içeceği meyan şerbetidir. Ramazan sofralarından da anlaşılacağı üzere vazgeçilmez içeceğidir. Gaziantepli doğup büyüyen biri hiçbir şekilde meyan şerbetinden başka hiçbir içeceğe tamah etmez. Tabi yabancılar çok aşina olmadığı için ilk içişte de acı tadı olduğundan dolayı meşrubat çeşitlerine yöneliyorlar” dedi.

#5
Foto - Havalar ısındı herkes bu şerbeti aramaya başladı

Gezer, “Geçen yıl şerbet, limonata ve vişne suyunun fiyatları 2,5 TL’ydi, bu yıl 5 TL oldu. Biz abartılı bir şekilde zam yapmadığımız için müşterilerde memnun, yıllardır bildikleri kalite içtikleri lezzet o yüzden ondan dolayı çok pek bize yansıtmıyorlar” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Havalar ısındı herkes bu şerbeti aramaya başladı

Alanya’dan tatil için Gaziantep’e gelen Cengiz Kara, “Alanya’dan geldik meyan şerbeti içmeye, gerçekten tadı mükemmel içtikten sonra damakta bıraktığı tat muhteşemdir. Alanya’da böyle lezzetler yok. Dünyanın en sıcak günlerinde meyan şerbeti çok güzel, tavsiye ederim” ifadelerini kullandı. Anastasia Kara, “İlk defa içiyorum benim için yeni bir şey bu tadı güzeldir” diye konuştu.

İsveç'ten Türkiye'nin içişlerine müdahale gibi fonlama
Gündem

İsveç'ten Türkiye'nin içişlerine müdahale gibi fonlama

Türkiye'nin içişlerine çeşitli vasıtalarla müdahale etmeyi sürdüren İsveç'in fon oyunu ortaya döküldü.
İran'dan kuantum işlemci itirafı
Dünya

İran'dan kuantum işlemci itirafı

İran, geçtiğimiz günlerde kuantum işlemcili olarak tanıttığı elektronik cihazın aslında gerçek olmadığını itiraf etti.
Flaş gelişme! Erdoğan imzaladı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu
Gündem

Flaş gelişme! Erdoğan imzaladı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Kamunun ödenek ihtiyaçlarını karşılayacak 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. ..
Arda Güler'in babasının istediği para dudak uçuklattı
Spor

Arda Güler'in babasının istediği para dudak uçuklattı

Fenerbahçe'deki performansıyla dev kulüpleri peşine takan Arda Güler için transfer yarışı sürüyor. Birçok kulüp sarı lacivertlilerin kapısın..
KDV artık yüzde 18 değil yüzde 20
Ekonomi

KDV artık yüzde 18 değil yüzde 20

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni tutar
Ekonomi

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni tutar

Bu yılın ikinci yarısında başvuranlardan 122.350,80 TL bedelli askerlik ücreti alınacak. Memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın maaş katsa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23