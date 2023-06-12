Havadan görüntülendi! Bursa Ovası böyle yok oluyor

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de kaçakla mücadele edemediğini itiraf ederek, "Valimiz bütün belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Bizim belediyelerin yetkisi ve sorumluluğu şöyle, kaçak inşaat ihbarı yapıldığı zaman yerinde zabıt tutuyoruz. Zabıttan hemen sonra vatandaşı çağırıyoruz. Daha sonra encümene yazıyoruz. Cezası ve yıkım kararı çıkıyor. Bu yıkım kararının ardından emniyet ya da jandarmadan yıkımla ilgili gün alıyoruz. Yıkımın olduğu noktaya gidiyoruz. 5 tane yıkacaksak, 3 tanesini ancak yıkabiliyoruz. 2 tanesi yürütmeyi durdurma kararı alıyor.