Hava Kuvvetleri'nde alarm verildi, pilotlar acı gerçeği itiraf etti: 2030'u mümkünatı yok göremeyiz
Hava Kuvvetleri'nde alarm verildi, pilotlar acı gerçeği itiraf etti: 2030’u mümkünatı yok göremeyiz

Ukraynalı savaş pilotları, Sovyet döneminden kalma MiG-29 ve Su-27 uçaklarının hizmet ömürlerinden önce, hayati önem taşıyan uçuş ekipmanlarının miadını doldurduğunu açıklayarak yardım çağrısında bulundu. 1960’lı yıllardan kalma oksijen maskeleri ve kasklarla yüksek riskli görevlere çıkan havacılar, Batılı müttefiklerin sağladığı modern ekipmanların "standartlara uymadığı" gerekçesiyle depolarda çürümesine tepki gösteriyor. Pilotlar, acil bir modernizasyon yapılmaması durumunda can emniyeti ekipmanlarının uçaklardan önce pes edeceğini vurguluyor.

Ukraynalı pilotlar, başta MiG-29, Su-27 ve L-39 filoları olmak üzere, uçuş ekipmanlarının hizmet ömürlerinin uçakların operasyonel ömürlerinden daha önce sona ereceği konusundaki endişelerini dile getirdi. Askeri havacılarla yakından bağlantılı olan “Sonyashnyk” (Ayçiçeği) topluluğu tarafından vurgulanan bu sorun, Sovyet döneminden kalma eski sistemlere olan bağımlılığın devam ettiğine dikkat çekmekte. Defence Blog tarafından yapılan habere göre Ukrayna’nın sürdürdüğü yoğun hava operasyonları; pilot güvenliği ve can emniyeti ekipmanları üzerindeki baskıyı artırırken, uçaklar hizmette kalmaya devam etse de pilotun hayatta kalması için kritik olan destek donanımlarının modernizasyon ihtiyaçlarının gerisinde kaldığını gösteriyor.

Topluluk tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Uçuş ekipmanlarımızın hizmet ömrü, uçakların ömründen daha önce dolacak. Eğer birileri gerçekten 2030 yılına kadar MiG’lerle savaşmayı planlıyorsa, uçuş personeline yeni ekipman sağlamak iyi olur; zira bu durum günlük görevlerin yerine getirilmesi için hayati önem taşıyor.” Grup ayrıca, Sırbistan’a ait MiG-29 pilotlarının daha modern oksijen maskeleri ve kask sistemleriyle donatıldığını gösteren görsellere dikkat çekti. Buna karşılık, Ukraynalı MiG-29, Su-27 ve L-39 pilotlarının hala 1960’lı ve 1980’li yıllarda geliştirilen sistemlere güvenmek zorunda olduğu vurgulandı.

Durumun özellikle L-39 jet eğitim uçaklarını kullanan eğitim havacılık tugaylarında çok daha vahim olduğu belirtiliyor. Bu birliklerde ZSh-3 kaskı, ShL-82 deri uçuş başlığı ve KM-32 oksijen maskesi gibi miadını doldurmuş ekipmanlar hala kullanılmaya devam ediyor. Habere göre bu sorun aslında yıllardır süregelen bir kronik problem. 2020 yılındaki raporlar, ABD tarafından sağlanan ancak Ukrayna’da kullanılmayan savaş pilotu kasklarıyla ilgili bir tartışmayı gündeme getirmişti. California Hava Ulusal Muhafızları tarafından gönderilen modern kasklar, oksijen maskeleri ve destek sistemleri; Sovyet ekipmanlarının yerini alması için tasarlanmıştı ancak “ulusal askeri standartlara uymadığı” gerekçesiyle depolara kaldırılmıştı.

Kask, oksijen maskesi ve iletişim sistemleri muharebe havacılığında merkezi bir rol oynamakta. Bu sistemler; yüksek irtifada pilotun nefes almasını sağlıyor, yüksek G kuvvetlerine karşı koruma sunuyor ve güvenli iletişimi mümkün kılıyor. Batı menşeli can emniyeti ekipmanlarının Sovyet tasarımlı platformlara entegre edilmesi, teknik uyumluluk ve sertifikasyon gerektirdiği için modernizasyon sürecinin önündeki en büyük engellerden birini oluşturuyor.

Son yıllarda Ukraynalı pilotlar, modern ekipmanları bağımsız olarak tedarik etmek veya uyarlamak için özel girişimlerde ve gönüllü yardımlarında (vakıflar aracılığıyla uçuş tulumu vb. tedariki) bulundu. Ancak kask ve oksijen sistemleri gibi hayati donanımlar, standart uçuş kıyafetlerinden farklı olarak uçakla tam uyum ve güvenlik sertifikası gerektirdiği için bu çabalar sınırlı kalıyor.

+90 (553) 313 94 23