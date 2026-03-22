Hava Kuvvetleri'nde alarm verildi, pilotlar acı gerçeği itiraf etti: 2030’u mümkünatı yok göremeyiz
Ukraynalı savaş pilotları, Sovyet döneminden kalma MiG-29 ve Su-27 uçaklarının hizmet ömürlerinden önce, hayati önem taşıyan uçuş ekipmanlarının miadını doldurduğunu açıklayarak yardım çağrısında bulundu. 1960’lı yıllardan kalma oksijen maskeleri ve kasklarla yüksek riskli görevlere çıkan havacılar, Batılı müttefiklerin sağladığı modern ekipmanların "standartlara uymadığı" gerekçesiyle depolarda çürümesine tepki gösteriyor. Pilotlar, acil bir modernizasyon yapılmaması durumunda can emniyeti ekipmanlarının uçaklardan önce pes edeceğini vurguluyor.