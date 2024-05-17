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Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...

2024-05-17 15:28:50
Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...

YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; ‘Yerli ve Milli ASİ Sistemi’ Futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan işaretlenmesi diğerinin, beyaz yarı alan bırakılması ile iki bağımsız yarı alan oluşturulacak. Her yarı alan ayrı bir orta hakem tarafından yönetilecek. Kırmızı yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak, beyaz yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak. Top, kırmızıyla işaretlediğimiz yarı alana geldiğinde kırmızı saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek.

#1
Foto - Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...

Top beyaz yarı alana geldiğinde beyaz saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Bu defa kırmızı saha orta hakemi kendi yarı alanında topun gelmesini bekleyecek. Hakemler pozisyonlarla ilgili birbirine fikir beyan edecek. Orta hakemlerin saha içerisinde yaptığı uyarılar ve çıkan kartlar hangi oyun alanında verilirse verilsin ortak sayılacak. Kırmızı saha orta hakemi bir oyuncuya sarı kart versin. Beyaz saha hakeminin aynı oyuncuyu sarı kart versin. Daha önce bir sarı kartı olduğu için ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atacaktır

#2
Foto - Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...

HATAYSPOR SÜPER LİG'DEN DÜŞMEMELİDİR ÇÜNKÜ; Deprem Bölgesinde mücbir sebep 31 8.2024 tarihine kadar uzatılan il ve ilçelerin arasında tek süper lig takımı Hatayspor var ÇÜNKÜ; Bu sezon Süper Lig'den 4 takım düşecek 3 takım çıkacak gelecek sezon Süper Lig 19 takımla oynanacak. Bir takım her hafta bay kalacak. Lider olan takımın maç fazlasıyla lider olmasına küme düşme potasında olan takımın maç eksiği ile küme düşme potasında kalmasına imkan verecektir.Takımların puan sıralamasında yeri objektif olmayacaktır. Algı yanılmasına sebep verecektir.Takımları psikolojik etkileyecektir. Rehavete kapılacaktır.

#3
Foto - Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...

ÇÜNKÜ; Süper Lig gelecek sezon 19 takımla oynanması ve her hafta bir takımın bay kalması hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Süper Lig'e bir katkı ya da fayda sağlamayacaktır. Zarar verecektir. Hatayspor ile Süper Lig 20 takım olacak. Bay takım olmayacak. Her hafta 10 maç oynanacak. Lig'e daha fazla heyecan daha fazla hız gelecek. ÇÜNKÜ; Hatayspor ile Süper Lig'de 20 takım olacak. Bay takım olmayacak. Takımların her hafta .rakibi olacak. her hafta maçı olacak. Taraftarlar her hafta maç izleyecek.Takımlar maç fazlasıyla lider olamayacak. Maç eksiği ile küme düşme potasına girmeyecek. Hatayspor'un küme düşmemesi gelecek sezon futbola çok büyük fayda getirecek. ÇÜNKÜ; Hatayspor bütün maçlarını deplasmanda oynamaktadır. Mersin halkı bize kucak açtı. Fakat Erdemli tesisleri ilk yarının sonuna kadar hazırlanamadı. Maçlara TFF İstanbul’daki Riva tesislerinde hazırlanan Hatayspor İstanbul'dan deplasman maçlarına gitmiştir. Kendi evinde ev sahibi olarak maçlarını oynamak için ise her hafta İstanbul'dan deplasmana gider gibi Mersin'e gitmiştir. Futbolcular tesisler hazır olmadığı için Mersin'de oynanan maç sonrasında duş bile alamamıştır

#4
Foto - Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...

ÇÜNKÜ; Hatay asrın felaketi deprem nedeniyle yıkık perişan harap bitap düşmüştür. Güneşte toz toprak yağışta sular seller içerisinde kalmaktadır. Ağır ve zor şartlarda içerisinde ayakta durmaya çalışmaktadır. Konteynerlerde yaşamaktadır. Depremin üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen değişen bir şey yoktur. Psikolojisi ve ruh hali bu durumda olan Hatay,ın sadece sahaya çıkması bile mucize olan futbol takımı Hatayspordan maç kazanmasını başarılı olmasını beklemek gerçekten hayal ürünüdür. ÇÜNKÜ; Asrın felaketi nedeniyle Hatayın yaşadıklarının anlatılanlardan daha fazlasını yerinde görmek isteyenler varsa sadece otobüs gidiş bilet ücreti tarafımdan ödenecektir. Nedeni ise Hatay’a gidipte yaşanan büyük acıyı yerinde gören vicdan sahibi geri dönmek istemeyecektir ÇÜNKÜ; Hatay Valisi Mustafa Masatlı; Hatay, a 1000 atom bombası atılmıştır. Taktire şayan çok kıymetli açıklaması asrın felaketi depremin Hatay’a ne kadar büyük zarar verdiği anlamak için yeterlidir. Başka söze gerek kalmamıştır.

#5
Foto - Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...

ÇÜNKÜ; Eski futbolcuyu AK Parti milletvekili Alpay Özalan bir meclis konuşması esnasında tartışma çıkması üzerine eski futbolcu MHP milletvekili Saffet Sancaklı araya girerek ya biz yıllarca 80 kilometre hızla gelen futbol topuna kafa vurmuşuz. Bizi idare edin. BAZEN ne konuştuğumuzu bilmiyoruz sözleri ile havayı yumuşatmıştır. Tartışmayı tatlıya bağlamıştır.

#6
Foto - Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...

Asrın felaketini yaşayan Hataypor ise ne yaptığını hiç ama hiç bilmiyor. ÇÜNKÜ; Hataysporun devasa imkansızlıklar içerisinde süper Lig takımlarından hiç biri ile eşit şartlarda mücadele etme imkanı yoktur.

#7
Foto - Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...

Kıymetli Cumhurbaşkanımıza, Spor bakanımıza, Futbol Federasyonu başkanımıza kulüpler Birliği başkanımıza, Kulüpler birliğine, Spor yazarlarına, Teknik direktörlere, Futbolculara, Taraftarlara Futbol camiasına sesleniyorum. Asrın felaketini en derinden ve yürekten yaşayan Hatay halkına Hatayspor'un Süper Lig'de kalmasını çok görmeyin. Hatayspor'un Süper Lig'den düşmemesi imkansızlıklar içerisinde yaşayan Hatay halkına rahat bir nefes aldıracaktır. Bir nebze mutlu edecektir. Yüzlerini güldürecektir. Spor kamuoyunun vicdanını rahatlatacaktır.

#8
Foto - Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...

HATAYSPOR SÜPER LİG'DEN DÜŞMESİN HERKES KAZANSIN ERDOĞAN; ‘Yıkık. acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 298 bine varıyor. Depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR’ YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ sayesinde depremin yol açtığı yıkımın 104 milyar doları bulan maliyeti n 208 ülkenden karşılanması MÜMKÜNDÜR’

#9
Foto - Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...

YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ FİFA, UEFA geliri ile Süper Lig takımlarının ihtiyaçlarını karşılayalım. KIYMETLİ CUMHURBAŞKANIM YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ UYGULAMASININ TAKDİRLERİNİZLE BAŞLATALIM Abdulla SÖNMEZ ASİTÜRK

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