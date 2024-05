Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...

ÇÜNKÜ; Süper Lig gelecek sezon 19 takımla oynanması ve her hafta bir takımın bay kalması hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Süper Lig'e bir katkı ya da fayda sağlamayacaktır. Zarar verecektir. Hatayspor ile Süper Lig 20 takım olacak. Bay takım olmayacak. Her hafta 10 maç oynanacak. Lig'e daha fazla heyecan daha fazla hız gelecek. ÇÜNKÜ; Hatayspor ile Süper Lig'de 20 takım olacak. Bay takım olmayacak. Takımların her hafta .rakibi olacak. her hafta maçı olacak. Taraftarlar her hafta maç izleyecek.Takımlar maç fazlasıyla lider olamayacak. Maç eksiği ile küme düşme potasına girmeyecek. Hatayspor'un küme düşmemesi gelecek sezon futbola çok büyük fayda getirecek. ÇÜNKÜ; Hatayspor bütün maçlarını deplasmanda oynamaktadır. Mersin halkı bize kucak açtı. Fakat Erdemli tesisleri ilk yarının sonuna kadar hazırlanamadı. Maçlara TFF İstanbul’daki Riva tesislerinde hazırlanan Hatayspor İstanbul'dan deplasman maçlarına gitmiştir. Kendi evinde ev sahibi olarak maçlarını oynamak için ise her hafta İstanbul'dan deplasmana gider gibi Mersin'e gitmiştir. Futbolcular tesisler hazır olmadığı için Mersin'de oynanan maç sonrasında duş bile alamamıştır