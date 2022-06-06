  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
4
Hatay'da zincirleme kaza! Yaralılar var

2022-06-06 18:33:46
Hatay'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Hatay-Kırıkhan'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

#1
Foto - Güzelce Mahallesi'nde saman balyalarının alev alması sonucu dumandan görüş mesafesi düşen yolda 2 kamyonet, 1 midibüs, 2 hafif ticari araç ile 2 otomobil çarpıştı.

Güzelce Mahallesi'nde saman balyalarının alev alması sonucu dumandan görüş mesafesi düşen yolda 2 kamyonet, 1 midibüs, 2 hafif ticari araç ile 2 otomobil çarpıştı.

#2
Foto - Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan 10 kişiyi Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan 10 kişiyi Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

#3
Foto - Yanan saman balyaları Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Yanan saman balyaları Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Galatasaray'a transferini Instagram'dan duyurdu! Adım adım geliyor...
Spor

Galatasaray'a transferini Instagram'dan duyurdu! Adım adım geliyor...

Galatasaray'da bütün camia 11 Haziran'daki seçimi beklerken, Beşiktaş'ta da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı - kırmızılı kulübün başk..
İslam Memiş
Ekonomi

İslam Memiş "büyük olacak" dedi, tarih verdi: Hazır olun!

Altın ve para piyasalar uzmanı İslam Memiş dolar ve altına ilişkin öngörülerini açıkladı. Nisan ayında başlayan yüksek tansiyonun sonuna gel..
18 terörist öldürüldü
Gündem

18 terörist öldürüldü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK’lı terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde ise 11 YPG/PKK'lı terörist öldürüldü...
Vay şerefsiz vay! Bunları Taksim'de sallandıracaksın
Gündem

Vay şerefsiz vay! Bunları Taksim'de sallandıracaksın

İstanbul'da sabah saatlerinde 16M hattındaki İETT otobüsünde taciz gerginliği yaşandı. Kadın yolcu, fotoğrafının çekildiğini öne sürerek sin..
İşte partideki ne büyük korku! CHP’li anketçi itiraf etti
Siyaset

İşte partideki ne büyük korku! CHP’li anketçi itiraf etti

CHP’ye yakın KONDA araştırma şirketinden yeni istifa eden Bekir Ağırdır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimetlerinin partide endişeye neden ..
Kendi pisliklerini böyle örtbas ettiler! Laikçi kafadan “İmam hatipte dansöz” alçaklığı
Medya

Kendi pisliklerini böyle örtbas ettiler! Laikçi kafadan “İmam hatipte dansöz” alçaklığı

Bursa'da hem ilk okul, hem de imam hatip okulunun olduğu bir binada dansöz oynatıldı. Dansözü ilkokul yönetimi çağırdı. Buna rağmen laikçi m..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay