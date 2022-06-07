Hastaneye yetişmeye çalışan kadın takside doğum yaptı

Kırgızistan uyruklu Türk vatandaşı Samara Satılmış, AA muhabirine, sabah 05.00 gibi sancısının arttığı ve daha önce muayene olduğu özel hastanede doğum yapmak için eşinin taksi çağırdığını söyledi. Taksiyle hastaneye yetişmeye çalışırken doğum yapmaya başladığını anlatan Satılmış, "Çok sancım vardı ve etrafımda ne olduğunu bilmiyorum. Bir an önce bu sancıların bitmesini istiyordum. Şükür bebeğim ve ben de iyiyiz. Taksici bizi çok soğukkanlı ve güvenli şekilde hastaneye yetiştirdi. Şimdi düşünüyorum da Taksi diye bir Fransız filmi vardı onun gibi bir şey oldu." dedi.