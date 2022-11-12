Hastalığı, doktor yolunu unutturuyor! Bağışıklığı zirveye çıkaran kış aylarının süper gıdası

Kış mevsimi, diğer mevsimlere göre daha zorlayıcı oluyor. Hastalık sezonunun açılmasıyla herkes grip ve soğuk algınlığı türündeki hastalıklardan nasibini almaya başladı. Hastalıklardan uzak durmak için beslenmeye çok dikkat etmelisiniz. Sağlıksız beslenmeyle birlikte hareketsizliğin de artmasıyla başta bağırsak sağlığı olmak üzere birçok hastalığa açık hale gelebilirsiniz. İşte bağışıklığınızı ve bağırsaklarınızı güçlü ve sizi hastalıklardan uzak tutacak kış aylarının 5 süper gıdası.