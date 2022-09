1. C vitamini Bağışıklık denince akla ilk gelen şey C vitamini oluyor. Askorbik asit olarak da adlandırılan C vitamini, güçlü bir antioksidan özelliklere sahiptir ve vücudun kendini daha etkili bir şekilde savunmasına yardımcı olur. C vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki çalışma mekanizması oldukça karmaşıktır. Bu vitamin antioksidan gücünün yanı sıra fagositler, doğal öldürücü hücreler ve T lenfositler gibi bağışıklık sistemi hücrelerinin aktivitesini artırır. C vitamini ağırlıklı olarak taze meyve ve sebzelerde, özellikle kivi, biber, narenciye ve domateslerde bulunur. Kolay bozulur, çok uçucudur ve pişirme ile dağılır. Yeterli miktarda almak için C vitamini açısından zengin yiyecekleri çok fazla işlemden geçirmeden, çiğ olarak tüketmeniz tavsiye edilir. Taze soyulmuş kivi, taze sıkılmış portakal, salatalarda domates vb. şeklinde C vitamini alımı desteklenebilir. C vitamini ihtiyacı günde yaklaşık 75 mg'dır. Eksiklik durumunda, hiçbir zaman çeşitli ve doğru bir diyetin yerine geçmemesi gereken özel takviyelere başvurmak mümkündür.