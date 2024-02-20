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Medya
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Hasetlerinden kuduruyorlar! Üç ülkeden Bayraktar'a veto

2024-02-20 13:19:41
Hasetlerinden kuduruyorlar! Üç ülkeden Bayraktar'a veto

Münih Güvenlik Konferansı'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmalar ele alındı. Konferans, dünya liderlerini Almanya'da bir araya getirirken, Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarıları da gündeme geldi. Ancak, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Ukrayna'ya Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'larının satışına veto koyması tepki çekti. Konuyu köşesine taşıyan haber7.com yazarı Erkan Talu, “Şimdi sormak lazım bu üç ülkeye de; bu satışa veto koymak kimin işine yaradı?” sorusuyla bitirdiği yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Hasetlerinden kuduruyorlar! Üç ülkeden Bayraktar'a veto

“Geçtiğimiz günlerde 60. Münih Güvenlik Konferansı Almanya'da düzenlendi. Yaklaşık 50 devlet ve hükümet başkanı Almanya'ya giderken, konferansın gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş ve Gazze merkezli Orta Doğu'daki çatışmalar yer aldı.

#2
Foto - Hasetlerinden kuduruyorlar! Üç ülkeden Bayraktar'a veto

Avrupa Birliği'nin (AB) Mart ayına kadar Ukrayna'ya silah tedarik etmesi gerektiğini savunan Fransa'nın, Türkiye'yi de ilgilendiren bir AB dışı alımına izin vermemesi sürpriz oldu.

#3
Foto - Hasetlerinden kuduruyorlar! Üç ülkeden Bayraktar'a veto

Bildiğiniz üzere Türkiye, Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini çoğunlukla SİHA'larla vuruyor. Yerli ve milli SİHA'larımız, PKK terör örgütünün korkulu rüyası oldu. Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2'ler, BM'nin de tanıdığı Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti'ni Hafter yanlısı güçlere karşı korudu. Aynı TB2'ler, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı yürüttüğü savaşta Karabağ'ın 44 günde alınmasını sağlayan en büyük silah oldu. Rus işgaline direnen Ukrayna da TB2'leri Moskova'ya karşı çok etkili kullandı. Savaş alanındaki başarıları sebebiyle, birçok ülke Bayraktar TB2 almak için Baykar'a sipariş verdi.

#4
Foto - Hasetlerinden kuduruyorlar! Üç ülkeden Bayraktar'a veto

ÜÇ ÜLKEDEN BAYRAKTAR TB2 ALIMINA VETO Azerbaycan'la savaşta Ermenistan'ın en büyük destekçisi Fransa, şimdi de Ukrayna için Bayraktar alımına taş koydu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de Fransa'dan taraf oldu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan diplomatlar, Kiev yönetiminin Baykar'dan büyük bir alıma hazırlandığını ve bu siparişin AB'den alınacak parayla finanse edileceğini öğrenip harekete geçtiler. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın AB'deki daimi temsilcilikleri, konuyla ilgili diplomatik görüşmeler yürüttü.

#5
Foto - Hasetlerinden kuduruyorlar! Üç ülkeden Bayraktar'a veto

Bu üç ülke, geçen hafta yapılan Avrupa Birliği Siyaset ve Güvenlik Komitesi Toplantısı'nda da Avrupa Birliği'nin fonlarıyla Türkiye'den satın alınıp Ukrayna'ya verilecek olan Bayraktar SİHA'ları ve top mermilerinin alımını veto etti. Diğer AB ülkelerinin yetkilileri ise, satışa onay verdi. Konunun Politico tarafından gün yüzüne çıkarmasının ardından konuşan bir yetkili, Fransızların kendi silahlarıyla rekabet edilmesini istemediğini, paranın da Türk savunma sanayisine gitmesinden rahatsız olduğunu söyledi.

#6
Foto - Hasetlerinden kuduruyorlar! Üç ülkeden Bayraktar'a veto

BU NE PERHİZ DERLER ADAMA NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini iddia eden, Türkiye'yi Rusya'yla işbirliği yapmakla suçlayan bir Macron var. Yine aynı şekilde Yunanistan ve Güney Kıbrıs da Türkiye'nin Rusya'ya destek verdiğini iddia ediyor. Şimdi sormak lazım bu üç ülkeye de; bu satışa veto koymak kimin işine yaradı? (…)”

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