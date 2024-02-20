Hasetlerinden kuduruyorlar! Üç ülkeden Bayraktar'a veto

Bu üç ülke, geçen hafta yapılan Avrupa Birliği Siyaset ve Güvenlik Komitesi Toplantısı'nda da Avrupa Birliği'nin fonlarıyla Türkiye'den satın alınıp Ukrayna'ya verilecek olan Bayraktar SİHA'ları ve top mermilerinin alımını veto etti. Diğer AB ülkelerinin yetkilileri ise, satışa onay verdi. Konunun Politico tarafından gün yüzüne çıkarmasının ardından konuşan bir yetkili, Fransızların kendi silahlarıyla rekabet edilmesini istemediğini, paranın da Türk savunma sanayisine gitmesinden rahatsız olduğunu söyledi.