2024-02-20 13:19:41 Hasetlerinden kuduruyorlar! Üç ülkeden Bayraktar'a veto
Münih Güvenlik Konferansı'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmalar ele alındı. Konferans, dünya liderlerini Almanya'da bir araya getirirken, Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarıları da gündeme geldi. Ancak, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Ukrayna'ya Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'larının satışına veto koyması tepki çekti. Konuyu köşesine taşıyan haber7.com yazarı Erkan Talu, “Şimdi sormak lazım bu üç ülkeye de; bu satışa veto koymak kimin işine yaradı?” sorusuyla bitirdiği yazısında şunları kaydetti: