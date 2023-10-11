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Hasat başladı! Bu ceviz pestil ve köme yapımında kullanılıyor

2023-10-11 13:34:30
Hasat başladı! Bu ceviz pestil ve köme yapımında kullanılıyor

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde üretilen Şebin cevizi, hasadının ardından pestil ve köme yapımında kullanılıyor.

#1
Foto - Hasat başladı! Bu ceviz pestil ve köme yapımında kullanılıyor

İnce kabuğu ve aromasıyla diğerlerinden ayrılan tescilli Şebin cevizi, ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayan pestil ve köme imalathanelerinde kullanılıyor.

#2
Foto - Hasat başladı! Bu ceviz pestil ve köme yapımında kullanılıyor

Hasat sonrası kurutulan cevizler, üreticilerden alındıktan sonra üretim tesislerinde kırılarak işleniyor.

#3
Foto - Hasat başladı! Bu ceviz pestil ve köme yapımında kullanılıyor

Tek tek iplere dizilen ceviz, içerisinde dut pekmezi ve farklı malzemelerin olduğu "herle" adı verilen karışıma batırılıyor. Güneşte kurumaya bırakılan karışım, köme halini alıyor.

#4
Foto - Hasat başladı! Bu ceviz pestil ve köme yapımında kullanılıyor

Yine dut pekmezi ile hazırlanan pestil yapımında da kullanılan ceviz, ürüne ayrı bir tat veriyor.

#5
Foto - Hasat başladı! Bu ceviz pestil ve köme yapımında kullanılıyor

Yıltarıç köyündeki 350 yıllık tescilli ceviz ağacı da halen meyve veriyor.

#6
Foto - Hasat başladı! Bu ceviz pestil ve köme yapımında kullanılıyor

Gövde çapı 1,5 metre, yüksekliği 15 metre olan ağacın meyveleri, köylüler tarafından düştüğü yerden alınarak tüketiliyor. Ağacın büyüklüğü nedeniyle ürünün ağaçtan toplanması mümkün olmuyor.

#7
Foto - Hasat başladı! Bu ceviz pestil ve köme yapımında kullanılıyor

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, ilçede başlatılan ceviz hasadının, rakım yüksekliğine göre bu ay sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

#8
Foto - Hasat başladı! Bu ceviz pestil ve köme yapımında kullanılıyor

Hasat edilen cevizlerde hiçbir zaman pazar sıkıntısı yaşamadıklarını belirten Arslan, "Bundan sonra da pazar sıkıntısı zaten olmaz.

#9
Foto - Hasat başladı! Bu ceviz pestil ve köme yapımında kullanılıyor

Hasat edilen cevizler Şebinkarahisar'da pestil ve köme tesislerinde işleniyor, tabii dışarıya da satışı yapılıyor." dedi.

#10
Foto - Hasat başladı! Bu ceviz pestil ve köme yapımında kullanılıyor

Arslan, Şebin cevizinin en büyük özelliğinin ince kabuğu ve aroması olduğuna dikkati çekerek, bunun da mevsimsel farklılıklardan kaynaklandığını söyledi.

#11
Foto - Hasat başladı! Bu ceviz pestil ve köme yapımında kullanılıyor

İklim değişiminin üretimi etkilediğini, 15-20 yıl önceki verimi şu an alamadıklarını ifade eden Arslan, bu yıl da rakımı düşük bölgelerde don nedeniyle meyvenin olumsuz etkilendiğini kaydetti.

#12
Foto - Hasat başladı! Bu ceviz pestil ve köme yapımında kullanılıyor

Arslan, ilçede ceviz yetiştiriciliğinin asırlardır yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu: "Yaşlı ağaçlardan, hakiki Şebin cevizi dediğimiz ağaçlardan aşılama yaparak yeni bahçeler oluşturmaya çalışıyoruz. Onlar daha meyve aşamasına gelmedi ama denemesini yapıyoruz, birkaç yıl içerisinde verim alacağımızı düşünüyoruz."

#13
Foto - Hasat başladı! Bu ceviz pestil ve köme yapımında kullanılıyor

350 yıllık tescilli ağacın bulunduğu Yıltarıç köyünde, muhtar Hikmet Bilgiç, ağacın meyvelerinin hasat döneminde kendi kendine döküldüğünü söyledi.

#14
Foto - Hasat başladı! Bu ceviz pestil ve köme yapımında kullanılıyor

Ağaca çıkmanın tehlikeli olduğunu vurgulayan Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nedenle köylüler alt dallara vurarak ceviz alır, vatandaşlar buralardan geçerken dökülmüşleri görür, toplar gider, buna da hiç kimse müdahale etmez. Kimse 'Dedemin bahçesinde bu ceviz, alamazsınız.' demez. Köyde hemen hemen herkes bu cevizden faydalanır. Bu ceviz ağacı bir nevi hayrat, hayratlar zaten koruma altındadır, kimse sahiplenemez, bu da öyle bir şey." Bilgiç, ağacı kimin diktiğini kimsenin bilmediğini belirterek, "Bu arsanın sahibi dedem, ninem; onlar 'baktık, büyüttük' diyorlar ama kimin diktiğine dair bilgi yok. Arazi olduğu için o zaman sahiplenmişler." dedi.

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