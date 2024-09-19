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Hasan Arat’ı resmen çıldırttı! Galatasaray’ın ağzının payını öyle bir verdi ki…

2024-09-19 16:20:57
Hasan Arat’ı resmen çıldırttı! Galatasaray’ın ağzının payını öyle bir verdi ki…

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, ezeli rakipleri Galatasaray'ın iptal ettiği sponsorluk anlaşması hakkında "3-4 gün önce kurulan şirketlerin sponsorluk anlaşmaları imzaladığını görüyoruz.

#1
Foto - Hasan Arat’ı resmen çıldırttı! Galatasaray’ın ağzının payını öyle bir verdi ki…

Beşiktaş hiçbir zaman bu tip şeylere yeltenmemiştir, yeltenmeyecektir" dedi.

#2
Foto - Hasan Arat’ı resmen çıldırttı! Galatasaray’ın ağzının payını öyle bir verdi ki…

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, sponsorluk lansmanında açıklamalarda bulundu. Akatlar Spor Salonu'nda basın mensupları karşısında yapılan anlaşma sırasında ise Beşiktaş'tan Galatasaray'ın çok konuşulan sponsorluk anlaşmasına olay bir gönderme geldi.

#3
Foto - Hasan Arat’ı resmen çıldırttı! Galatasaray’ın ağzının payını öyle bir verdi ki…

Beşiktaş'ın mücadeleci olduğunu söyleyen Arat, şunları dedi: Bu takımın geçen sene kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizden önceki yöneticiler de büyük emek verdi. Biz o yönetimden aldığımız takımı aynı felsefede devam ettirdik. Koç Alimpijevic, Beşiktaş'ın çok sevdiği, inandığı bir insan. Ailesi, Türkiye'yi çok seviyor. Kendisi Beşiktaş'ı çok seviyor, Beşiktaşlılar Alimpijevic'i seviyor. Takımdan ayrılanlar - gelenler olacaktır. Bu, sporun doğasında var. Biz bunu futbolda da yaşadık. Bunlar yaşanabiliyor. Biz bu işin temelinde, koç Alimpijevic'in felsefesine inanıyoruz. Beşiktaş, çok mücadelecidir. En zor zamanlarda bile ayağa kalkmasını bilir. Geçen sene Sinan Erdem'deki maç, tarihi bir maçtır. 17 bin kişi falan geldi. Bu sene aynı şeyleri yaşayacağımızı düşünüyorum. Avrupa'da daha iyi bir netice alabilirdik, bu sene aynı iddiamızı devam ettireceğiz.

#4
Foto - Hasan Arat’ı resmen çıldırttı! Galatasaray’ın ağzının payını öyle bir verdi ki…

Hasan Arat, Beşiktaş'ın her zaman ön sıralara oynayacağını ifade etti. Basketbolda olsun futbolda olsun Beşiktaş her zaman en ön sıralara oynar. Diğer takımların bütçeleri çok yüksek. Beşiktaş'ın oynadığı basketbol takdir ediliyor geçen seneden beri. Bu sene takviyeler de oldu. Koçumuzun hedefi her zaman yukarıdadır. Hedefiniz olmadan bir yere gidemezsiniz. Başarılı olacağımıza inanıyorum ben. Büyük konuşmamak, iyi çalışmak, süreci iyi yönetmek lazım. Burada ben bir konuya değinmek istiyorum, kadın basketbolumuz da gayet iyi bir noktaya geldi. Geçen sene final oynadı. Kadınlarda da biz kuvvetli bir şekilde devam edeceğimize inanıyoruz.

#5
Foto - Hasan Arat’ı resmen çıldırttı! Galatasaray’ın ağzının payını öyle bir verdi ki…

"HAYATIN HER ALANINDA TEMSİL ETMEYE ÇALIŞIYORUZ İkinci Başkan Hüseyin Yücel ise, sözlerine şu şekilde başladı: Özellikle sayın başkanımızın liderliği ve önderliğinde Beşiktaş'ı sadece yeşil sahada, salonda değil, hayatın her alanında temsil etmeye çalışıyoruz. Sadece sportif alanda değil, diğer alanlara da temas edeceğiz. Burada da iş birliklerine imza atacağız. Geçen günlerde bir açıklamam oldu. Beşiktaşlı işadamlarının taşın altına elini koymaları gerekiyor demiştim. Bunu ilk Hüsnü Bey'den gördük. Böyle bir markayla birlikte olmak onur ve gurur verici.

#6
Foto - Hasan Arat’ı resmen çıldırttı! Galatasaray’ın ağzının payını öyle bir verdi ki…

GALATASARAY'A GÖNDERME Ezeli rakipleri Galatasaray'ın iptal ettiği sponsorluk anlaşmasıyla ilgili Hüseyin Yücel, şöyle konuştu:

#7
Foto - Hasan Arat’ı resmen çıldırttı! Galatasaray’ın ağzının payını öyle bir verdi ki…

Bu sponsorluk çok önemli demiştim. Ülkemizin çok önde gelen markalarıyla iş birliğine imza atıyoruz. İbretle izliyoruz. Son günlerde, konu yasal sürece taşınmış olsa da, ne idiğü belirsiz, 3-4 gün önce kurulan şirketlerin sponsorluk anlaşmaları imzaladığını görüyoruz. Beşiktaş hiçbir zaman bu tip şeylere yeltenmemiştir, yeltenmeyecektir.

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