Hasan Arat’ı resmen çıldırttı! Galatasaray’ın ağzının payını öyle bir verdi ki…

Hasan Arat, Beşiktaş'ın her zaman ön sıralara oynayacağını ifade etti. Basketbolda olsun futbolda olsun Beşiktaş her zaman en ön sıralara oynar. Diğer takımların bütçeleri çok yüksek. Beşiktaş'ın oynadığı basketbol takdir ediliyor geçen seneden beri. Bu sene takviyeler de oldu. Koçumuzun hedefi her zaman yukarıdadır. Hedefiniz olmadan bir yere gidemezsiniz. Başarılı olacağımıza inanıyorum ben. Büyük konuşmamak, iyi çalışmak, süreci iyi yönetmek lazım. Burada ben bir konuya değinmek istiyorum, kadın basketbolumuz da gayet iyi bir noktaya geldi. Geçen sene final oynadı. Kadınlarda da biz kuvvetli bir şekilde devam edeceğimize inanıyoruz.