Hasan Arat: Yönetimler, denetlenebilir hale geldiğinde Türk futbolu kurtulabilir... Tüm Türkiye’ye Semih Kılıçsoy uyarısı!

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'ın organize ettiği, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve medya mensuplarının katıldığı iftar programı düzenlendi. Toplantıda Başkan Hasan Arat, iftar yemeğinin yenmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk futbolunun sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Arat, "Türkiye Futbol Federasyonunun her zaman çok adaylı bir seçime gitmesi gerektiği görüşündeyiz. Kurulların da seçimle gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kurullar seçimle geldiği takdirde daha farklı davranacaklardır. Kurullar bağımsız olmadığı müddetçe Türk sporu bu sıkıntıları yaşamaya devam eder. Kavgacı bir tutum içinde değiliz. Yol gösteriyoruz. Görev geldiğimizden bu yana 4 ay boyunca Türk spor tarihindeki en enteresan olayları yaşadık. Hakem tokatlandı, takım sahadan çekildi, taraftarlar sahaya indi, VAR kayıtları dramatik bir şekilde açıklandı. Bunlara tepkisiz kalamazsınız. Beşiktaş, kendi asil duruşu çerçevesinde hakkını aramaya ve doğruları söylemeye devam edecek. Kapalı kapılar ardında konuşmayacağız. Türk futbolunda inanılmaz olaylar yaşanıyor. Çok dikkat etmek lazım. Kulüp yöneticilerinin sadece bir galibiyet uğruna birbirlerini kırmaktan vazgeçmesi lazım. Sahada adaleti gösteremiyorsanız ve bunun bariz sonuçları kamerayla sızan VAR görüntüleriyle ve tartışmalarıyla ortaya çıkıyorsa çok vahim bir durum vardır" diye konuştu.