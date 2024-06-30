2024-06-30 09:53:19 Harita çizilirken unutulan mahalle 10 yıldır belirsizliği yaşıyor
Hatay'ın 2014 yılında büyükşehir olmasıyla birlikte Arsuz ilçesi sınırları içerisinde kalan Büyükdere Mahallesi, çevresindeki mahallelerden farklı bir ilçeye bağlı olarak adeta unutuldu ve İskenderun'un bir mahallesi olarak kalmaya devam etti. "Ay lav yu" filmindeki Tinne köyünü aratmayan mahallede, 10 yıldır belirsizlik sürüyor. Akdeniz'in ekonomi ve tarım merkezi olan Hatay, 2014 yılında yayınlanan kanunla büyükşehir olmuştu.