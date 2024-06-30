Harita çizilirken unutulan mahalle 10 yıldır belirsizliği yaşıyor

"Son 10 yıldan beri Hatay'ın büyükşehir olmasının sıkıntısını biz yaşadık" Büyükdere Mahallesi Muhtarı Necati Batman, Hatay'ın büyükşehir olmasının sıkıntısını kendilerinin yaşadığını belirterek, “Olayın içeriğini çok bilemiyoruz fakat Hatay büyükşehir olacağı zaman, bizimki köy istasyonu olduğu için bir süre sonra mahalleye döndü ve unutulduğunu zannediyorduk. Arsuz ilçesi sınırlarında İskenderun ilçesine bağlı bir mahalleyiz. Biz 31 Mart 2024 seçimlerine kadar unutulduğumuzu zannediyorduk fakat 31 Mart 2024 seçimlerinde İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez kazandıktan sonra unutulmadığımızın farkına vardık. Sağ olsun belediyenin bütün ekipmanlarıyla varıyla, yoğuyla bize destek çıkıyor. 30 yıllık bir unutulmuşluğumuz var ama 2014'ten bu yana son 10 yıldan beri Hatay'ın büyükşehir olmasının sıkıntısını biz yaşadık” dedi.