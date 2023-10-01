Harabe evin dönüşümü! Depremden korkusu bakın ne yaptırdı

2011 yılında Van’da yaşarken orada depreme yakalandığını belirten Öğretim Görevlisi Gazel Ser, “Van depremi olduğu yıl depremin ardından Elazığ’a geldim. O yılı burada geçirdik. O dönemde artık binalarda fobiler oluşmaya başlamıştı. Ben de bundan dolayı Elazığ’da bir yer almaya karar verdim. Binada yaşam korkumuz olduğu için burayı aldık. İçerisinde bulunduğumuz yer yaklaşık 110 yıl önce yapıldığı düşünülüyor. Yapıdaki topraktan dolayı aşağı yukarı 110 yıl olduğunu düşünüyoruz. Biz Van depreminin ardından TOKİ konutlarına yerleştik. TOKİ konutları deprem anında güvenli yaşam alanları ama bizim yaşam kültürümüzün içerisinde bahçeli ev ve köy kültürü daha yoğun yaşandığı için depremlerle birlikte vatandaşlar tek katlı yerleşim alanlarına yöneldi. Çünkü yaşadığınız bina ne kadar güvenli olursa olsun insan olarak deprem yaşadıktan sonra en kısa sürede dışarı çıkma isteği oluşuyor. Bundan dolayı da tek katlı evler bizim için çok daha önemli oldu” dedi.