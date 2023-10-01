Harabe evin dönüşümü! Depremden korkusu bakın ne yaptırdı

Merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde harabe şeklinde olan bir evi alan Ser, o dönem aldığı şekliyle ailesiyle birlikte burada kaldı. Daha sonra sırayla 24 Ocak 2020 Elazığ ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından tekrar Elazığ’a gelen Doç. Dr. Ser, burada 110 yıllık olduğu tespit edilen harabe halindeki evi restore ettirmeye karar verdi. Ser'in müteahhit Gökhan Ünalan ile görüşmesinde evin yenilenebilecek durumda olduğunun belirtilmesi ile 110 yıllık yapıda çalışmalar başladı. Çelik konstrüksiyon ile güçlendirilen yapı, depreme dayanıklı hale getirilerek sahiplerine teslim edilirken, ev sahibi yaşanan değişimden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtti.