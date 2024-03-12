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‘Hangisini kullansam’ diyenlere! İşte, en iyi çeviri siteleri

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Teknoloji-Bilişim
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‘Hangisini kullansam’ diyenlere! İşte, en iyi çeviri siteleri

2024-03-12 14:57:19
‘Hangisini kullansam’ diyenlere! İşte, en iyi çeviri siteleri

İnternet yaşamlarımızın merkezine oturdu. Yerli ve yabancı sitelerde dolaşanlar ise hangi çeviri sitesinin en hatasız çalıştığını merak ediyor. İşte, bu sorunun cevabı...

#1
Foto - ‘Hangisini kullansam’ diyenlere! İşte, en iyi çeviri siteleri

İnternett kullanımı cep telefonlarımıza kadar indi. 7'den 77'ye pek çok kişi her gün saatlerini internet başında geçiriyor. Video izlemek ya da sosyal medyada gezinmenin yanı sıra yerli ve yabancı içerik sitelerine de göz atılıyor. Yabancı sitelerde makale ya da haber okumak isteyenler ise çoğu zaman çeviri uygulamalarını kullanıyor. İşte en iyi 10 çeviri sitesi

#2
Foto - ‘Hangisini kullansam’ diyenlere! İşte, en iyi çeviri siteleri

Google Çeviri Google tarafından sağlanan ücretsiz bir kendi kendine çeviri hizmetidir . Google Çeviri hizmetleri dünyadaki hemen hemen tüm dilleri destekler .ve bir web sitesi, tabletler için bir uygulama ve Google Chrome'da bir uzanı tolarak mevcuttur Google Çeviri, kullanım kolaylığı ve İnternet bağlantısı olmadan çalışabilme yeteneği, özellikle de tablet cihazlara yönelik uygulama ile karakterize edilir, ancak çoğu durumda onu çeviri için .elektronik bir kaynak olarak uygunsuz kılan kusurlar ve eksiklikler de vardır Google Çeviri, kelimeleri ve cümleleri tam anlamıyla ve doğru bir şekilde çevirebilir ve çevirebileceğiniz kelimelerin çoğu için birçok eş anlamlı ve anlam sağlayabilir, ancak bundan fazlasını yapamaz. Uzun cümlelerin ve metinlerin çevirisi genellikle zayıf, anlaşılmaz ve tamamen .hatalıdır ve bir metni anlamak veya bir metni etkili bir şekilde çevirmek için buna güvenilemez. Bu nedenle Google Çeviri, yabancı dili hiç anlamayan, en basit çeviri hizmetlerine hızlı ve anında .erişmesi gereken kişiler için uygundur.

#3
Foto - ‘Hangisini kullansam’ diyenlere! İşte, en iyi çeviri siteleri

Reverso Context Bir kelimeyi olası tüm eşanlamlılarına çeviren ve daha sonra bu eşanlamlıların farklı cümlelerde kullanımına ilişkin örnekler sunan, şimdiye kadarki en iyi çeviri sitelerinden biridir . Böylece kullanıcı dilsel olarak doğru şekilde nasıl kullanılacağını öğrenebilir Reverso Context, Google Çeviri'ye benzer bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ancak metin dosyalarının tamamını çevirme yeteneği açısından Google Çeviri'den üstündür. Tek yapmanız gereken, dosyayı tamamen çevirene kadar Reverso Context sihirbazına eklemektir. Bu özellik, dosya paragraflarını tek tek çevirmek, hatta tüm dosyayı kopyalamak için zaman kaybetmenize neden olmaz. Bir çevirmen olarak Riverso Context'in Google Translate'den daha iyi olduğu düşünülebilir; Çevirileri kabul edilebilir ve büyük ölçüde anlaşılabilir, ancak insan çevirisiyle hiçbir şekilde karşılaştırılamaz ve kelimelerin ve kısa cümlelerin ötesinde profesyonel çeviriler üretme konusunda güvenilemez.

#4
Foto - ‘Hangisini kullansam’ diyenlere! İşte, en iyi çeviri siteleri

Yandex Çeviri Yandex Çeviri, (translate.yandex.com/) çok sayıda uluslararası dili bünyesinde barındıran bir Rusça kendi kendine çeviri sitesidir ve kullanıcılarına çevirdiği kelimelere örnekler ekleme, görsellerin metin içeriğini de çevirme olanağı sağlama gibi bir dizi ayırt edici özellik sunar. .tam dosyaları çevirme yeteneği olarak Yandex Çeviri, Doğu Avrupa dilleri konusunda uzmanlaşmış en iyi içerik çeviri sitelerinden biridir ancak çeviri hizmetlerini Doğu Avrupa ülkeleri kapsamına girmeyen, diğer çeviri sitelerinin ilgisinin az olduğu dillere de vermektedir. . Bu nedenle Doğu Avrupa bölgelerinden herhangi bir metnin tercüme edilmesi gerekiyorsa kullanılması tavsiye edilir metnin tercüme edilmesi gerekiyorsa kullanılması tavsiye edilir. Yandex Çeviri'den elde edilen çevirilerin doğruluk oranı sabit değildir; bunun yerine bazı faktörlere bağlı olarak değişir: alışılmadık diller veya özel terminoloji gibi, bu da kullanıcılar arasındaki popülerliğini kaybetmesine ve güvenini kaybetme riskine maruz kalmasına neden olur.

#5
Foto - ‘Hangisini kullansam’ diyenlere! İşte, en iyi çeviri siteleri

DeepL Translate İşlemcisi 32 dilde çalıştığından ve kullandığınız cihaza bağlı olarak bunu elde etmek çok kolay olduğundan, en iyi ikili kendi kendine çeviri sitelerinden biridir. DeepL Translate de web sitesine ek olarak, cihazlar ve çeşitli arama motorları için bir uzantı akıllı bir uygulama.bulunmaktadır. DeepL Translate'in ana avantajlarından biri, sağladığı çevirilerin yüksek kalitesidir ve bu genellikle diğer makine çevirisi hizmetlerinden üstündür. DeepL Translate, orijinal metindeki ince ayrıntıları doğru bir şekilde yakalama ve çeviri işlemini gerçekleştirirken bunları dikkate alma .becerisiyle öne çıkıyor Öte yandan, DeepL Translate'in dezavantajlaırndan biri de uzun veya özel içerikleri doğru bir şekilde çevirmede her zaman mükemmel olmayabilmesidir. Özellikle özel terminolojiyle .uğraşırken çevirilerin tam doğruluk açısından gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi önemlidir. Bu nedenle, tanıdıkları bir dil çifti arasında çeviri işlemleri yapmak isteyenler için üretilen metni kendi gereksinimlerine göre değiştirip geliştirebilmek için idealdir.

#6
Foto - ‘Hangisini kullansam’ diyenlere! İşte, en iyi çeviri siteleri

Microsoft Bing Translator Microsoft Bing Translator, (bing.com/translator) kullanıcılarına birçok çeviri hizmeti sunmakta ve bu da onu İnternet'teki en iyi çeviri sitelerinden biri haline getirmektedir. Çok çeşitli dillerin çevirisini, yazılı metinlerin çevirisini, sesli olarak kaydedilmiş konuşmaların ve .görüntülerin çevirisini destekler Microsoft Bing Translator'ın en önemli özelliklerinden biri de tüm Microsoft ürünlerinin; Örnğein Microsoft Office, ıhzlı çeviri ihtiyaçları için çok uygun olabilecek Microsoft Translator için çeviri hizmetlerini destekler. Her ne kadar pek çok internet kullanıcısı onu en iyi içerik çeviri sitelerinden biri olarak görse de, yaşadığı dezavantajlardan biri de çevirilerinin her zaman doğru olmayabilmesi, bazen insan . Konuşması kadar doğal gelmemesi ve özel çeviri süreçlerinde zorluk çekebilmesidir.

#7
Foto - ‘Hangisini kullansam’ diyenlere! İşte, en iyi çeviri siteleri

İnternet Slang Translator Internet Slang Translator (lingojam.com/InternetSlangTranslator2-0) şimdiye kadarki en seçkin çeviri sitelerinden biridir, çünkü sağladığı hizmetler diğer elektronik çeviri sitelerinin sağladığı çeviri hizmetlerinden farklıdır. Resmi ve konuşma İngilizcesi arasında da çeviri yapar; İngilizce duyduğunuz ama anlamını bilmediğiniz bir günlük konuşma dilini anlamak için mükemmel bir çözüm sayılabilir. Ayrıca sokakta insanların konuştuğu ve sizin de bildiğiniz İngilizce günlük konuşma dili hakkında daha fazla bilgi .edinmek istiyorsanız mükemmel bir çözümdür. Bunları pek çok kitapta kolayca bulamazsınız. Her ne kadar birçok kelimeyi çevirmede başarılı olsa da, birçok kullanıcı çevirilerin çoğu zaman hatalı olduğunu ve sınırlı kelime veri tabanından sıkıntı çektiğini fark etmektedir.

#8
Foto - ‘Hangisini kullansam’ diyenlere! İşte, en iyi çeviri siteleri

IBM Watson Language Translator Çevirmek istenen sözcük ve ifadelerin dilsel eşanlamlılarını bulduğu için birçok kullanıcı için en iyi çeviri sitelerinden biri olarak kabul edilir. Sitenin kullanıcılarına sunduğu avantajlardan biri de gerçekleştirdiği çeviri işlemlerinin doğruluğunun yüksek olmasıdır. Sitenin Watson firmasının ürettiği yapay zeka teknolojisi ile entegrasyonu çeviri işlemleri sonuçlarının geçerliliğini ve doğruluğunu arttırmaktadır. Site çeviri yaparken son derece doğru olmasına rağmen sitenin lehçeleri veya resmi olmayan dilleri tanıma konusunda sorunları vardır ve bu da siteyi yalnızca ülkelerin resmi dillerini çevirmeye çalışanlar için uygun kılıyor.

#9
Foto - ‘Hangisini kullansam’ diyenlere! İşte, en iyi çeviri siteleri

Sistran Systran (systransoft.com/translate/) bazı özellikleriyle diğerlerine benziyor, bazı özellikleriyle de onlardan ayrılıyor. Diğer çeviri siteleri gibi cümleleri, cümleleri ve metinleri bir dilden diğerine çeviren otomatik bir çeviri sistemidir, ancak işlemcilerinin özel metinleri makul bir profesyonellikle yakalayıp işleyebilmesi nedeniyle, bir dereceye kadar onlardan ayrılmakradır. Bu nedenle, Systran'dan, özellikle de ücretli sürümünden büyük ölçüde yararlanacak grup, özel çeviriye ihtiyaç duyan ancak çevrilen dil çifti hakkında biraz bilgi sahibi olan ve böylece metni kendi ihtiyaçlarına göre değiştirebilecek olanlardır. Bu özellikler Systran'ı özel içerik çevirisi için en iyi sitelerden biri olmaya hak kazansa da içerik çevirisinin doğruluğuyla ilgili bazı sorunlar yaşıyor ve çevrilen içerik henüz insan konuşmasının .akışına tam olarak uymuyor.

#10
Foto - ‘Hangisini kullansam’ diyenlere! İşte, en iyi çeviri siteleri

linguee Linguee (linguee.com/), başta yaygın diller olmak üzere çok çeşitli dilleri destekleyen bir elektronik makine çeviri aracıdır. Aynı zamanda basit ve kullanımı kolay bir arayüze sahiptir, bu da onu birçok kullanıcı için ideal bir seçim haline getirdiği için internetteki en iyi çeviri sitelerinden biri kabul edilir. Kullanıcıların linguee'e olan güvenini artıran şey, sunduğu çeviri ifadelerin birden fazla örneği olmasıdır. Program bu ifadenin nasıl kullanılabileceğini ve tek bir terimin anlamının bağlama göre nasıl değiştiğini açıklar, bu da gerçekleştirdiği çeviri süreçlerine doğruluk ve nesnellik katar. Öte yandan linguee'e kullanıcılarının yaşadığı dezavantajlardan biri de daha önce çevrilmiş metinlere dayanmasıdır. Bu nedenle, anlamların sık sık değiştiği dünyamızda, her zaman en son çevirileri veya çevrilecek terimlerin en güncel anlamlarını hızlı bir şekilde sağlayamamaktadır.

#11
Foto - ‘Hangisini kullansam’ diyenlere! İşte, en iyi çeviri siteleri

Babylon Babylon, (babylon-software.com/) metinlerin, belgelerin ve hatta web sitelerinin çevirisini destekleyen bir çeviri aracıdır. Babylon hızlı ve kullanışlı çeviriler sunarak anında dil ve çeviri yardımına ihtiyaç duyan kullanıcılar için kullanışlı bir araç haline gelmektedir. Öte yandan sitenin karşılaştığı olumsuzluklardan biri de bazı kullanıcıların, özellikle karmaşık veya özel içerikleri hatalı çevirmesidir. Ayrıca Babylon'un ücretsiz sürümü reklamlarla .birlikte gelebilir ve bu da bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir. Kaynak: yakupcivelek.blogspot.com

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