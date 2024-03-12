‘Hangisini kullansam’ diyenlere! İşte, en iyi çeviri siteleri

Google Çeviri Google tarafından sağlanan ücretsiz bir kendi kendine çeviri hizmetidir . Google Çeviri hizmetleri dünyadaki hemen hemen tüm dilleri destekler .ve bir web sitesi, tabletler için bir uygulama ve Google Chrome'da bir uzanı tolarak mevcuttur Google Çeviri, kullanım kolaylığı ve İnternet bağlantısı olmadan çalışabilme yeteneği, özellikle de tablet cihazlara yönelik uygulama ile karakterize edilir, ancak çoğu durumda onu çeviri için .elektronik bir kaynak olarak uygunsuz kılan kusurlar ve eksiklikler de vardır Google Çeviri, kelimeleri ve cümleleri tam anlamıyla ve doğru bir şekilde çevirebilir ve çevirebileceğiniz kelimelerin çoğu için birçok eş anlamlı ve anlam sağlayabilir, ancak bundan fazlasını yapamaz. Uzun cümlelerin ve metinlerin çevirisi genellikle zayıf, anlaşılmaz ve tamamen .hatalıdır ve bir metni anlamak veya bir metni etkili bir şekilde çevirmek için buna güvenilemez. Bu nedenle Google Çeviri, yabancı dili hiç anlamayan, en basit çeviri hizmetlerine hızlı ve anında .erişmesi gereken kişiler için uygundur.