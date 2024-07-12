Hangi ülkeye çalıştığı ifşa oldu! Bir satılık PKK’lı daha çıktı

PKK'NIN GİZLİ İLİŞKİLER AĞI Terör örgütü PKK'nın, kurulduğu günden bugüne Türkiye'ye verdiği zarar tüm dünya tarafından biliniyor. Ancak, diğer ülkelerle kurduğu ilişki ağı ile örgüt bir koruma kalkanında gibi davranıyor. Özellikle arkasına ABD ve Avrupa ülkelerinin desteğini alan örgüt, Avrupa ülkelerinde kurduğu derneklerle kendini legal bir konuma sokmaya çalışıyor. ABD ve Avrupa, PKK'yı aparat gibi kullanırken, PKK da ABD ve Avrupa'yı apart olarak kullanıyor. Örgüt, ABD ve Avrupa'nın yanı sıra bölge ülkelerini de ekonomik, askeri, siyasi politik ve kültürel anlamda kendine bağlı tutuyor. Örgüt, çıkarları için başka ülkelerle, organize suç gruplarıyla, diğer terör örgütleriyle de ilişki ağı kuruyor. Norveç vatandaşı PKK'lı Ciwan Maksut Can'ın Çin istihbaratı ile olan ilişkisi de PKK'nın çıkarları için kurduğu ilişkiler ağı ile aynı. Bu kapsamda bakıldığında PKK, sadece Türkiye için değil, diğer bölge ülkeleri için de bir tehdit unsuru olarak ön plana çıkıyor.