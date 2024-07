Hangi ülkeye çalıştığı ifşa oldu! Bir satılık PKK’lı daha çıktı

ÇİN ADINA ÇALIŞAN CASUS PKK'LI Norveç'te Çin Halk Cumhuriyeti'ne casusluk yapan Norveç vatandaşı Kürt asıllı Ciwan Maksut Can, geçtiğimiz günlerde Norveç Polis Güvenlik Servisi (PST) tarafından yakalandı. PST, terör örgütü PKK'ya üye olmaktan suç kaydı bulunan Ciwan Maksut Can'ı, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) adına espiyonaj yapmaktan dolayı gözaltına aldı. Ciwan Maksut Can'ın Çin Halk Cumhuriyeti ile ilk teması Fudan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Jeopolitik alanında doktora öğrenimi görürken olduğu belirlendi. Norveç Ulusal Kürt Gençliği'nin (Ungkurd Norge Riksforbundet) yönetim kurulu üyesi olan PKK'lı Ciwan Maksut Can Çin'e angaje oldu. Norveç ana koalisyon partisi olan İşçi Partili (AP) politikacılarla yakın ilişkisi olan, Oslo'da bulunan Jeopolitik Analiz Merkezi çatısı altında uluslararası ilişkiler alanında makaleler kaleme alan ve terör örgütü PKK üyesi Can, Çin Halk Cumhuriyeti istihbaratının ilgisini çekti. Angaje edilen Can, Norveç'e karşı uzun zaman kullanıldı. Norveç Polis Güvenlik Servisi (PST) tarafından takip edilen PKK'lı Çin'e casusluk yaptığı belirlendikten sonra gözaltına alındı. PKK'lı Can'ın PST tarafından yakalanana kadar Çin'e çalışmaya devam ettiği öğrenildi.