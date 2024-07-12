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Hangi ülkeye çalıştığı ifşa oldu! Bir satılık PKK’lı daha çıktı
Gündem
6
Hangi ülkeye çalıştığı ifşa oldu! Bir satılık PKK’lı daha çıktı

2024-07-12 11:38:05
Hangi ülkeye çalıştığı ifşa oldu! Bir satılık PKK’lı daha çıktı

PKK bu kez de Çin istihbaratına çalıştı. Norveç ana koalisyon partisi İşçi Partili (AP) politikacılarla yakın ilişkisi olan, Oslo’da bulunan Jeopolitik Analiz Merkezi çatısı altında uluslararası ilişkiler alanında makaleler kaleme alan terör örgütü PKK üyesi Can, Çin Halk Cumhuriyeti istihbaratı tarafından kullanıldı. Çin istihbaratı tarafından angaje edilen Can, Norveç’e karşı uzun zaman kullanıldıktan sonra deşifre oldu. Çin’e casusluk yaptığı tespit edilen Can, Norveç Polis Güvenlik Servisi (PST) tarafından gözaltına alındı.

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#1
Foto - Hangi ülkeye çalıştığı ifşa oldu! Bir satılık PKK’lı daha çıktı

1978'de kurulan PKK, 1984'ten itibaren Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkına karşı başlattığı terör ve şiddet eylemleriyle on binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu.

#2
Foto - Hangi ülkeye çalıştığı ifşa oldu! Bir satılık PKK’lı daha çıktı

Avrupa çapında da birçok faaliyette bulunan ve Avrupa Birliği ülkelerinde terör örgütü olarak tanımlanan PKK, Avrupa ülkelerindeki hukuki boşluklarla siyasal bir alana sahip olmayı başardı. Binlerce insanın hayatına mal olan örgütün faaliyetlerinin görmezden gelinmesi, PKK'nın Avrupa kıtasında rahat hareket etmesini sağladı.

#3
Foto - Hangi ülkeye çalıştığı ifşa oldu! Bir satılık PKK’lı daha çıktı

Avrupa ve ABD'nin gizli desteği ile kanlı eylemlerine devam eden PKK, ABD ve Avrupa ülkelerinin rakibi olan dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin ile de ilişkiye girdi.

#4
Foto - Hangi ülkeye çalıştığı ifşa oldu! Bir satılık PKK’lı daha çıktı

ÇİN ADINA ÇALIŞAN CASUS PKK'LI Norveç'te Çin Halk Cumhuriyeti'ne casusluk yapan Norveç vatandaşı Kürt asıllı Ciwan Maksut Can, geçtiğimiz günlerde Norveç Polis Güvenlik Servisi (PST) tarafından yakalandı. PST, terör örgütü PKK'ya üye olmaktan suç kaydı bulunan Ciwan Maksut Can'ı, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) adına espiyonaj yapmaktan dolayı gözaltına aldı. Ciwan Maksut Can'ın Çin Halk Cumhuriyeti ile ilk teması Fudan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Jeopolitik alanında doktora öğrenimi görürken olduğu belirlendi. Norveç Ulusal Kürt Gençliği'nin (Ungkurd Norge Riksforbundet) yönetim kurulu üyesi olan PKK'lı Ciwan Maksut Can Çin'e angaje oldu. Norveç ana koalisyon partisi olan İşçi Partili (AP) politikacılarla yakın ilişkisi olan, Oslo'da bulunan Jeopolitik Analiz Merkezi çatısı altında uluslararası ilişkiler alanında makaleler kaleme alan ve terör örgütü PKK üyesi Can, Çin Halk Cumhuriyeti istihbaratının ilgisini çekti. Angaje edilen Can, Norveç'e karşı uzun zaman kullanıldı. Norveç Polis Güvenlik Servisi (PST) tarafından takip edilen PKK'lı Çin'e casusluk yaptığı belirlendikten sonra gözaltına alındı. PKK'lı Can'ın PST tarafından yakalanana kadar Çin'e çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

#5
Foto - Hangi ülkeye çalıştığı ifşa oldu! Bir satılık PKK’lı daha çıktı

PKK'NIN GİZLİ İLİŞKİLER AĞI Terör örgütü PKK'nın, kurulduğu günden bugüne Türkiye'ye verdiği zarar tüm dünya tarafından biliniyor. Ancak, diğer ülkelerle kurduğu ilişki ağı ile örgüt bir koruma kalkanında gibi davranıyor. Özellikle arkasına ABD ve Avrupa ülkelerinin desteğini alan örgüt, Avrupa ülkelerinde kurduğu derneklerle kendini legal bir konuma sokmaya çalışıyor. ABD ve Avrupa, PKK'yı aparat gibi kullanırken, PKK da ABD ve Avrupa'yı apart olarak kullanıyor. Örgüt, ABD ve Avrupa'nın yanı sıra bölge ülkelerini de ekonomik, askeri, siyasi politik ve kültürel anlamda kendine bağlı tutuyor. Örgüt, çıkarları için başka ülkelerle, organize suç gruplarıyla, diğer terör örgütleriyle de ilişki ağı kuruyor. Norveç vatandaşı PKK'lı Ciwan Maksut Can'ın Çin istihbaratı ile olan ilişkisi de PKK'nın çıkarları için kurduğu ilişkiler ağı ile aynı. Bu kapsamda bakıldığında PKK, sadece Türkiye için değil, diğer bölge ülkeleri için de bir tehdit unsuru olarak ön plana çıkıyor.

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Yorumlar

Umuda

Pkaka bu her melaneti yapar bunlar insan evladı değil.
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