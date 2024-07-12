2024-07-12 11:38:05 Hangi ülkeye çalıştığı ifşa oldu! Bir satılık PKK’lı daha çıktı
PKK bu kez de Çin istihbaratına çalıştı. Norveç ana koalisyon partisi İşçi Partili (AP) politikacılarla yakın ilişkisi olan, Oslo’da bulunan Jeopolitik Analiz Merkezi çatısı altında uluslararası ilişkiler alanında makaleler kaleme alan terör örgütü PKK üyesi Can, Çin Halk Cumhuriyeti istihbaratı tarafından kullanıldı. Çin istihbaratı tarafından angaje edilen Can, Norveç’e karşı uzun zaman kullanıldıktan sonra deşifre oldu. Çin’e casusluk yaptığı tespit edilen Can, Norveç Polis Güvenlik Servisi (PST) tarafından gözaltına alındı.