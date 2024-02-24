  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAYKAR'dan tarihi hamle! Selçuk Bayraktar Türkiye'nin ilk yapay zeka modelini az önce ilan etti

Ömrü bu işi yaparak geçti! Zamana direniyor

Bütün kamuoyu böyle olmaması gerekirdi derken, bu adam bizimle kafa mı buluyor? Yok artık...

O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

'Böyle olmaması gerekirdi' diyen Cem Küçük'ten emekli maaşlarıyla beklenmedik 31 Mart uyarısı

Hangi ülkede ne kadar var! İşte, 20 ülkenin altın rezervi

3 İHA art arda düşürüldü! 'Herkes neler oluyor böyle?' diye birbirine sormaya başladı

Pakistan Donanması’ndan TCG İSTANBUL ziyareti!

Mutlaka evinizden eksik etmeyin! İşte Canan Karatay'dan Alzheimer'a karşı doğal çözüm

Macaristan'ın Türkiye taktiği tuttu! Savaş uçaklarını alıyorlar
Ekonomi
14
Hangi ülkede ne kadar var! İşte, 20 ülkenin altın rezervi

2024-02-24 16:10:36
Hangi ülkede ne kadar var! İşte, 20 ülkenin altın rezervi

Altın tüm dünyada en değerli yatırım araçlarından biri. Peki, hangi ülkenin ne kadar altın rezervi var?

#1
Foto - Hangi ülkede ne kadar var! İşte, 20 ülkenin altın rezervi

Altın, ekonomik krizler sırasında değerini koruyan önemli bir değer deposu olmaya devam etmektedir.

#2
Foto - Hangi ülkede ne kadar var! İşte, 20 ülkenin altın rezervi

2023 yılında, ABD faiz oranlarına ilişkin belirsizlik ve jeopolitik risklerin devam ettiği bir ortamda, metal Aralık ayında yeni bir rekor kırarak önemini bir kez daha ortaya koydu. Forbes'in derlediği haberde en çok altın rezervine sahip 20 ülke açıklandı. Merkez Bankaları, St Louis Federal Rezerv Bankası, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Altın Konseyi verilerine dayanarak Eylül 2023 itibariyle altın rezervlerine göre ilk 20 ülkeyi göstermektedir. Dünyadaki altının çoğu, merkez bankası kasaları, özel depolar ve mücevher holdingleri de dahil olmak üzere çeşitli yerlerde saklanmaktadır.

#3
Foto - Hangi ülkede ne kadar var! İşte, 20 ülkenin altın rezervi

Ülkeler çeşitli nedenlerle altın rezervi bulundurmaktadır. İlk olarak, altın istikrarlı ve güvenilir bir değer deposu olarak hizmet eder ve özellikle finansal belirsizlik dönemlerinde bir ülkenin ekonomik istikrarına olan güveni artırır. Ayrıca, altın standardının azalan önemine rağmen, bazı ülkeler altın rezervlerini para birimi istikrarını korumak için hala çok önemli görmektedir.

#4
Foto - Hangi ülkede ne kadar var! İşte, 20 ülkenin altın rezervi

Dahası, altının somutluğu ülkelerin genel portföylerini çeşitlendirmelerini sağlar. Şu anda, şimdiye kadar çıkarılan tüm altının neredeyse beşte biri merkez bankaları tarafından tutulmaktadır.

#5
Foto - Hangi ülkede ne kadar var! İşte, 20 ülkenin altın rezervi

İŞTE ALTIN REZERVLERİ EN FAZLA OLAN 20 ÜLKE!

#6
Foto - Hangi ülkede ne kadar var! İşte, 20 ülkenin altın rezervi

20) İSPANYA | 281.58 TON 19) LÜBNAN | 286.83 TON

#7
Foto - Hangi ülkede ne kadar var! İşte, 20 ülkenin altın rezervi

18) KAZAKİSTAN | 309.38 TON 17) BİRLEŞİK KRALLIK | 310.29 TON

#8
Foto - Hangi ülkede ne kadar var! İşte, 20 ülkenin altın rezervi

16) SUUDİ ARABİSTAN | 323.07 TON 15) POLONYA | 333.71 TON

#9
Foto - Hangi ülkede ne kadar var! İşte, 20 ülkenin altın rezervi

14) PORTEKİZ | 382.63 TON 13) ÖZBEKİSTAN | 383.81 TON 12) TAYVAN | 423.63 TON

#10
Foto - Hangi ülkede ne kadar var! İşte, 20 ülkenin altın rezervi

11) TÜRKİYE | 479 TON 10) HOLLANDA | 612.45 TON 9) HİNDİSTAN | 801 TON 8) JAPONYA | 847 TON

#11
Foto - Hangi ülkede ne kadar var! İşte, 20 ülkenin altın rezervi

7) İSVİÇRE | 1,040 TON 6) ÇİN | 2,192 TON 5) RUSYA | 2,333 TON

#12
Foto - Hangi ülkede ne kadar var! İşte, 20 ülkenin altın rezervi

4) FRANSA | 2,437 TON 3) İTALYA | 2,452 TON 2) ALMANYA | 3,353 TON

#13
Foto - Hangi ülkede ne kadar var! İşte, 20 ülkenin altın rezervi

1) ABD | 8,133 TON Kaynak: Haber 7

Sosyal medyaya izleyen bir daha izliyor! İmamoğlu’na haksızlık oluyor
Sosyal Medya

Sosyal medyaya izleyen bir daha izliyor! İmamoğlu’na haksızlık oluyor

Furkan Bölükbaşı isimli sosyal medya kullanıcısı “İmamoğlu’na haksızlık oluyor. Bu sefer onun projelerini anlattım.” Dediği videoyu izleyenl..
Neresinden bakarsan bak rezalet! İYİ Partili eski ortak İmamoğlu’nu ifşa etti
Gündem

Neresinden bakarsan bak rezalet! İYİ Partili eski ortak İmamoğlu’nu ifşa etti

İYİ Parti İBB eski Meclis Üyesi Taylan Yıldız, ortaklık bozulunca, İBB’de CHP’nin yaptığı pislikleri ortaya dökmeye başladı...
Mansur ve Ekrem'in sonu... Erdoğan Sakarya'da açıkladı
Gündem

Mansur ve Ekrem'in sonu... Erdoğan Sakarya'da açıkladı

Sakarya'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi "Cumhurbaşkanı yardımcısı" diye şeh..
32 günde 339 görüşme sonrası Sapık Adnan Oktar için dikkat çeken karar!
Gündem

32 günde 339 görüşme sonrası Sapık Adnan Oktar için dikkat çeken karar!

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar'a ilişkin dikkat çeken bir karar çıktı. 32 günde toplam 339 kez a..
Dışişlerinde skandal talimat! ABD i..neliğe gübre attı
Dünya

Dışişlerinde skandal talimat! ABD i..neliğe gübre attı

Küresel haydut ABD, 'i...neliğin' kitabını yazmaya devam ediyor. Son olarak katil İsrail'in Filistin'deki katliamlarına destek veren ABD Dış..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonlarla ''teröristan'' planlarını yırtıp attık
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonlarla ''teröristan'' planlarını yırtıp attık

Sakarya'da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23