Hangi ülkede ne kadar var! İşte, 20 ülkenin altın rezervi

2023 yılında, ABD faiz oranlarına ilişkin belirsizlik ve jeopolitik risklerin devam ettiği bir ortamda, metal Aralık ayında yeni bir rekor kırarak önemini bir kez daha ortaya koydu. Forbes'in derlediği haberde en çok altın rezervine sahip 20 ülke açıklandı. Merkez Bankaları, St Louis Federal Rezerv Bankası, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Altın Konseyi verilerine dayanarak Eylül 2023 itibariyle altın rezervlerine göre ilk 20 ülkeyi göstermektedir. Dünyadaki altının çoğu, merkez bankası kasaları, özel depolar ve mücevher holdingleri de dahil olmak üzere çeşitli yerlerde saklanmaktadır.