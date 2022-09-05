Hangi taş neye iyi geliyor? İşte doğal taşlar ve özellikleri

Jasper Taşı Nedir? Silikat minerali olması ile beraber jasper taşı aynı zamanda bir kalsedon taşı türü olarak öne çıkıyor. Estetik bir görünüme sahip olması ile beraber ayrıca oldukça dayanıklı bir taş olarak bilinmektedir. Doğada eser miktarda bulunan taşlar arasında yer alır. Ayrıca jasper taşının yüzeyinde farklı renkleri ile pek çok değişik desenlerin olduğunu dile getirmek mümkün. Genelde mücevherat ve takı çeşitleri ile beraber aksesuar üzerinden süs eşyası olarak kullanılır.Jasper Kan dolaşımını düzenler ve enerji sağlar. Bacak ağrılarında etkilidir. Jasper Taşı Özellikleri- Jasper taşı birçok farklı özelliği ile beğeni toplayan madenlerden biridir. Aynı zamanda mutlaka periyodik olarak temizlenmesi şart olan taşlar arasındadır. Su içerisinde birkaç dakika temizlemek suretiyle yeniden kullanılır hale getirmek mümkün. Özellikle birçok değişik desen ve motife sahip olan jasper taşı, o yüzden değişik seçenekler eşliğinde değerlendirme imkanı vermektedir. Ayrıca gelecek ve kolye kullanımı açısından daha çok motifi bulunmayan ve desensiz çeşitler öne çıkmaktadır. Çok uygun fiyata sahip olan ve değerli taşlardan biri olduğu için özel olarak değerlendirilir. Bakımı: Gece boyunca kuvars kullanılıp yüklenmeli..