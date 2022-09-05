2022-09-05 18:18:43 Hangi taş neye iyi geliyor? İşte doğal taşlar ve özellikleri
Mücevher ya da süs eşyası olarak kullanılan mineral taşların, enerjileri olduğuna inanılır. Hem görsel olarak hoş gelen hem de vücuda farklı etkileri olduğuna inanılan bu taşların her birinin farklı özellikleri bulunur. Şifalı oldukları inanılan doğal taşlar son derece güzel, dayanıklı ve nadirdir. Dünyanın çeşitleri yerlerinde bulunan şifalı taşların bilinmeyen pek çok faydası vardır. Hangi doğal taş ne işe yarar: İşte doğal taşlar ve özellikleri...