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Yaşam
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Hangi taş neye iyi geliyor? İşte doğal taşlar ve özellikleri

2022-09-05 18:18:43
Hangi taş neye iyi geliyor? İşte doğal taşlar ve özellikleri

Mücevher ya da süs eşyası olarak kullanılan mineral taşların, enerjileri olduğuna inanılır. Hem görsel olarak hoş gelen hem de vücuda farklı etkileri olduğuna inanılan bu taşların her birinin farklı özellikleri bulunur. Şifalı oldukları inanılan doğal taşlar son derece güzel, dayanıklı ve nadirdir. Dünyanın çeşitleri yerlerinde bulunan şifalı taşların bilinmeyen pek çok faydası vardır. Hangi doğal taş ne işe yarar: İşte doğal taşlar ve özellikleri...

#1
Foto - Hangi taş neye iyi geliyor? İşte doğal taşlar ve özellikleri

Jasper Taşı Nedir? Silikat minerali olması ile beraber jasper taşı aynı zamanda bir kalsedon taşı türü olarak öne çıkıyor. Estetik bir görünüme sahip olması ile beraber ayrıca oldukça dayanıklı bir taş olarak bilinmektedir. Doğada eser miktarda bulunan taşlar arasında yer alır. Ayrıca jasper taşının yüzeyinde farklı renkleri ile pek çok değişik desenlerin olduğunu dile getirmek mümkün. Genelde mücevherat ve takı çeşitleri ile beraber aksesuar üzerinden süs eşyası olarak kullanılır.Jasper Kan dolaşımını düzenler ve enerji sağlar. Bacak ağrılarında etkilidir. Jasper Taşı Özellikleri- Jasper taşı birçok farklı özelliği ile beğeni toplayan madenlerden biridir. Aynı zamanda mutlaka periyodik olarak temizlenmesi şart olan taşlar arasındadır. Su içerisinde birkaç dakika temizlemek suretiyle yeniden kullanılır hale getirmek mümkün. Özellikle birçok değişik desen ve motife sahip olan jasper taşı, o yüzden değişik seçenekler eşliğinde değerlendirme imkanı vermektedir. Ayrıca gelecek ve kolye kullanımı açısından daha çok motifi bulunmayan ve desensiz çeşitler öne çıkmaktadır. Çok uygun fiyata sahip olan ve değerli taşlardan biri olduğu için özel olarak değerlendirilir. Bakımı: Gece boyunca kuvars kullanılıp yüklenmeli..

#2
Foto - Hangi taş neye iyi geliyor? İşte doğal taşlar ve özellikleri

Obsidyen taşı, çok çabuk soğuyan erimiş lavdan oluşur. Bir tür volkanik cam olan Obisdyen dünya çapında birçok yerde bulunur. Obsidiyen Taşı, auradaki tıkanmaları temizleyici özelliğe sahiptir ve güçlü bir psişik koruma taşıdır. Ani soğumuş lavdır. Karaciğer üzerine konan bir parça obsijyen karaciğerin temizlenmesinde faydalıdır. Bakımı: Akan su altında boşaltımı yapılır. Güneşte yüklenir.

#3
Foto - Hangi taş neye iyi geliyor? İşte doğal taşlar ve özellikleri

Sitrin taşı, kuvars grubu içerisinde yer alan ve sarı tonda doğal bir taştır. İçerisinde bulunan yoğun demir sayesinde sarıdan açık kahveye doğru geçişli bir renge sahiptir. Bu saf doğal taş, ismini Yunanca'da limon olarak bilinen citron kelimesinden alır. Sindirimi olumlu etkiler. Vücudun zehirli maddelerin atılımını ve enerjisini sağlar. Kan dolaşımını sağlar, kanın yeterli oksijenle beslenmesini sağlar ve damar daralmasını önler.

#4
Foto - Hangi taş neye iyi geliyor? İşte doğal taşlar ve özellikleri

Mercan taşı, doğada kendiliğinden ortaya çıkan doğal ve değerli bir taştır. Mercan taşı aynı zamanda Hayat ağacı ve Koral ismiyle de bilinir. Doğal rengi ve kendine özgü desenleri sayesinde mücevherat sektöründe en değerli taşlar arasında yer alır. Mercan taşı özel olarak işlenir ve parlaklığıyla göz kamaştırır. Kan yapımını teşvik eder ve enfeksiyondan korur. Bakımı: Ayda bir kez deniz suyuyla boşaltım yapılır. Güneş altında kalırsa mercan kırılganlaşır.

#5
Foto - Hangi taş neye iyi geliyor? İşte doğal taşlar ve özellikleri

Unakit / Unakite Taşı, titreşim taşıdır. Yaydığı titreşimle daha iyi uyumanıza yardımcı olur. Psişik vizyonunuzu açarak görü yeteneğini açığa çıkarır. Bu taş ismini, yoğun olarak çıkarıldığı ABD'deki Kuzey Carolina Unakas Dağları'ndan almaktadır.Vücutta kan dolaşımını sağlar. Tedavi gören hastanın ilerlemesini durdurur..Bakımı: 2 saat toprakta bırakılır. Akan su altında sol el ile yıkanır.

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