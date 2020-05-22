2020-05-22 23:44:24 Hangi camiler açılacak? İl ilçe açılacak camiler hangileri?
Ramazan Bayarım sonrası camiler kısmi olarak ibadete açılacak. İçişleri Bakanlığı, 29 Mayıs’tan itibaren camilerde kılınacak ikindi ve cuma namazlarında herkesin tıbbi bez maske kullanılmasının zorunluğu olacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi" hakkında genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı genelgede hangi camilerde namaz kılınacağını duyurdu. Peki hangi camiler açılacak? İl ilçe açılacak camiler hangileri?