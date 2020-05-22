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Hangi camiler açılacak? İl ilçe açılacak camiler hangileri?

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Hangi camiler açılacak? İl ilçe açılacak camiler hangileri?

2020-05-22 23:44:24
Hangi camiler açılacak? İl ilçe açılacak camiler hangileri?

Ramazan Bayarım sonrası camiler kısmi olarak ibadete açılacak. İçişleri Bakanlığı, 29 Mayıs’tan itibaren camilerde kılınacak ikindi ve cuma namazlarında herkesin tıbbi bez maske kullanılmasının zorunluğu olacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi" hakkında genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı genelgede hangi camilerde namaz kılınacağını duyurdu. Peki hangi camiler açılacak? İl ilçe açılacak camiler hangileri?

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada;

Cumhurbaşkanı Erdoğan son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada; "29 Mayıs Cuma günü öncelikle valilikler ve müftülüklerle ilgili şartları uygun camilerlerle ibadete açıyoruz. Bu cemaatle namazı tabiki kurallar içerisinde ifa edeceğiz." dedi.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz.

#3
Foto - Bir süre öğlen ve ikindi namazları cemaatle kılınacak” açıklamasının ardından gözler Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na çevrildi. Cemaatle namazın avluda kılınması öngörülürken, şartları uygun camilerden kast edilenin ise sosyal mesafenin uygulanabileceği avlusu bulunan ve koronavirüs vakalarının görülmediği ya da az görüldüğü, karantina uygulamasının olmadığı özellikle köy camileri olabileceği öğrenildi.

Bir süre öğlen ve ikindi namazları cemaatle kılınacak” açıklamasının ardından gözler Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na çevrildi. Cemaatle namazın avluda kılınması öngörülürken, şartları uygun camilerden kast edilenin ise sosyal mesafenin uygulanabileceği avlusu bulunan ve koronavirüs vakalarının görülmediği ya da az görüldüğü, karantina uygulamasının olmadığı özellikle köy camileri olabileceği öğrenildi.

#4
Foto - İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi" hakkında genelge gönderdi.

#5
Foto - Genelgede şu kararlar yer aldı:

Genelgede şu kararlar yer aldı: "29 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Cuma namazları cami içerisinde kılınamayacak."

#6
Foto -

"Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak.

#7
Foto - Cami ve mescitlerde salgını artırabileceği değerlendirilen tesbih rahle ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.

Cami ve mescitlerde salgını artırabileceği değerlendirilen tesbih rahle ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek."

#8
Foto -

"Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek"

#9
Foto -

"Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında yeterli bahçesi, avlusu, açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek."

#10
Foto -

"Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak."

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