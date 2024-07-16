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Medya
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Hande Fırat çıldırdı: Yiyorsa buraya gelin

2024-07-16 09:52:10
Hande Fırat çıldırdı: Yiyorsa buraya gelin

CNN Türk programcısı Hande Fırat, sosyal medya üzerinden kendisine gelen tepkilere sert çıktı.

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#1
Foto - Hande Fırat çıldırdı: Yiyorsa buraya gelin

Hürriyet Gazeteci Ankara Temsilcisi ve CNN Türk programcısı Hande Fırat, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kendisine gösterilen tepkilere isyan etti.

#2
Foto - Hande Fırat çıldırdı: Yiyorsa buraya gelin

Küçükbaş hayvancılık girişimi nedeniyle Tarım Bakanlığı'ndan 3,5 milyon lira hibe desteği aldığı iddialarını yalanlayan Fırat, kendisini eleştirenlere sert çıktı.

#3
Foto - Hande Fırat çıldırdı: Yiyorsa buraya gelin

X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Fırat, "Canlar hakkımda yazanlara inanmayın, 15 temmuz geldi ya! Ben bakanlıktan falan para almadım, mahkeme kararı da var. Sadece bu saatten sonra yazanlar mahkemeye, herkese sevgiler" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Hande Fırat çıldırdı: Yiyorsa buraya gelin

Bu paylaşımın ardından kendisine yönelik tepkilerin devam etmesi üzerine Fırat bir mesaj daha yayınladı. Eleştirilere yönelik konuşan Fırat, "Hepiniz arınıyorsunuz önce adam olun! Yiyorsa buraya gelin!" dedi.

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Yorumlar

BAYBURT SEVDALISI

Bu millet seninle ablam

....lı kadın namert kroptolara karşi! Helal olsun hamde

.......
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