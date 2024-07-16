2024-07-16 09:52:10 Hande Fırat çıldırdı: Yiyorsa buraya gelin
CNN Türk programcısı Hande Fırat, sosyal medya üzerinden kendisine gelen tepkilere sert çıktı.
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CNN Türk programcısı Hande Fırat, sosyal medya üzerinden kendisine gelen tepkilere sert çıktı.
Hürriyet Gazeteci Ankara Temsilcisi ve CNN Türk programcısı Hande Fırat, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kendisine gösterilen tepkilere isyan etti.
Küçükbaş hayvancılık girişimi nedeniyle Tarım Bakanlığı'ndan 3,5 milyon lira hibe desteği aldığı iddialarını yalanlayan Fırat, kendisini eleştirenlere sert çıktı.
X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Fırat, "Canlar hakkımda yazanlara inanmayın, 15 temmuz geldi ya! Ben bakanlıktan falan para almadım, mahkeme kararı da var. Sadece bu saatten sonra yazanlar mahkemeye, herkese sevgiler" ifadelerini kullandı.
Bu paylaşımın ardından kendisine yönelik tepkilerin devam etmesi üzerine Fırat bir mesaj daha yayınladı. Eleştirilere yönelik konuşan Fırat, "Hepiniz arınıyorsunuz önce adam olun! Yiyorsa buraya gelin!" dedi.
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