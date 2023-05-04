Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Bu çok utanç verici

Türkiye, 14 Mayıs'taki seçimler için sandığa gitmeye hazırlanıyor. PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin açık desteğini alarak seçime giden Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’ın kasıtlı bir biçimde kırpılan videosunu paylaşarak provokasyona girişti. Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Kandil’i koruma çabasıyla düştüğünüz durum da utanç verici bir haldir” ifadelerini kullandı. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için artık kısa bir süre kalırken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin açık desteğini alarak seçime gidiyor. Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere kilitlenirken mitinglerine devam eden Başkan Erdoğan, dün Antalya'da Kandil ile Kılıçdaroğlu ortaklığına dair eleştirilerde bulunmuştu.