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Gıda
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Hamsinin fiyatı düştü

2023-09-17 16:55:45
Hamsinin fiyatı düştü

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte denizlerde hamsi bolluğu yaşanıyor. Tezgahlan hamsiyle dolunca fiyatlar da düştü. İşte, güncel hamsi fiyatı...

#1
Foto - Hamsinin fiyatı düştü

Sinop'ta av sezonunun başında 100 liradan satılan hamsinin kilogramı 50 liraya düştü.

#2
Foto - Hamsinin fiyatı düştü

Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonunda palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar hamsi avcılığına yöneldi.

#3
Foto - Hamsinin fiyatı düştü

Kentte 63 yıldır balıkçılık yapan Zeki Kanal, bu yıl sezonun hamsiyle başladığını söyledi.

#4
Foto - Hamsinin fiyatı düştü

Yoğun avın hamsiyi erken bitireceği endişesi taşıdıklarını ifade eden Kanal, "Balıkçılar, palamut olmayınca hamsinin peşine düştü. Hamsiyle uğraşıyor. Böyle devam ederse hamsi de erken bitecek. Bunu da bulamayacağız. Şu anda tezgahlarda bol miktarda hamsi var. Sezon başında kilosu 100 liradan satılan hamsi 50 liraya kadar düştü. Et fiyatları ile kıyaslandığında hamsinin fiyatı çok uygun. Ancak bunun kısa süreceğini tahmin ediyorum. Vatandaşlar protein yönünden zengin olan hamsiyi bol bol yesin." dedi. Öte yandan tezgahlarda mezgitin kilogramı 80, istavritin 80, zargananın 140, toriğin ise tanesi 300 liradan satılıyor.

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