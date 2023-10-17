HAMAS’tan şok video! Birileri çok fena kuduracak! Ha bu da size kapak olsun

Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir İsrailli kadın rehinenin tedavi görüntülerini içeren video yayımladı. Kassam Tugayları Askeri Medyası tarafından yayımlanan videoda, Kassam unsurlarının, 21 yaşındaki İsrailli bir kadın rehinenin tedavi ettiği görüldü. Videoda, sağ kolundan ameliyat edilen kadının, Kassam unsurları tarafından pansuman edilerek bandajlandığı anlar yer aldı. ￼Kadın rehine videoda, cumartesi günü (Kassam Tugaylarına bağlı unsurların Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine sızdığı gün) Sderot kentinde bir partide olduğunu ve kolundan ağır şekilde yaralandığını söyledi. ￼Kassam unsurları tarafından Gazze'ye getirildiğini ve 3 saat süren bir operasyon geçirdiğini kaydeden kadın rehine, "Beni tedavi ettiler, ilgilendiler, ilaç verdiler. Her şey yolunda." dedi. Ailesinin yanına dönmek istediğini belirten kadın rehine, "Lütfen en kısa zamanda bizi buradan çıkarın." diye konuştu.