2023-10-17 17:13:42 HAMAS’tan şok video! Birileri çok fena kuduracak! Ha bu da size kapak olsun
İsrail - Filistin savaşı 11. gününe girerken, birtakım çevrelerin hedef tahtasına oturtmaya çalıştığı HAMAS elindeki rehinelerle ilgili açıklama yaptı. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarının Sözcüsü, ellerinde 200 ila 250 kadar rehine olduğunu, şartlar sağlandığında serbest bırakacaklarını aktardı. Hamas, elinde tuttuğu 21 yaşındaki İsrailli kadın rehinenin tedavi edildiği görüntüleri paylaştı.