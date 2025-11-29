Haber Merkezi Giriş Tarihi: Hamas’tan dünya halklarına acil eylem çağrısı: Ateşkes anlaşması kağıt üzerinde kaldı! İsrail her gün kısıtlı ihlali sürdürüyor
Hamas, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla, "Faşist işgal hükümetinin" Gazze'deki ateşkesi ihlal etmesine ve Batı Şeria'daki terörü tırmandırmasına karşı küresel çapta kitlesel hareket çağrısında bulundu. Açıklamada, İsrail'in binaları yıkarak ve yardımları engelleyerek anlaşmayı kasıtlı olarak ihlal etmeyi sürdürdüğü belirtildi. BM'nin 78 yıl önce İsrail'in yerleşmesine zemin hazırladığına dikkat çekilerek, uluslararası camianın bu ırkçı saldırganlığa karşı caydırıcı unsur oluşturması talep edildi.