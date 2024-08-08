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Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

2024-08-08 07:54:38
Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar İsrail'i korkuttu! Tehdit açıklaması

#1
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen hain suiakastte şehit oldu.

#2
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

Haniye'ye vedanın ardından Hamas'tan 3 Ağustos’ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuştu.

#3
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

Yapılan bir son dakika açıklamasıyla yeni liderin Yahya Sinvar olduğu açıklandı.

#4
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

Bunun ardından ABD'den açıklama yapıldı.

#5
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bay Sinvar, bu ateşkesin sağlanmasında ana karar verici konumda, dolayısıyla şu anda bir ateşkes ile yola devam edip etmemeye karar vermek ona kalmış durumda, ki bu ateşkes çaresiz durumdaki Filistinli kadın, çocuk ve erkeklere fayda sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

Bir diğer yandan ise bir açıklama da İsrail'den geldi.

#7
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz Yahya Sinvar'ın Hamas'ın yeni lideri seçilmesiyle ile ilgili olarak, “Yahya Sinvar'ın İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın yeni lideri olarak atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu aşağılık örgütü yeryüzünden silmek için bir başka zorlayıcı nedendir” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

Hamas, İran’ın başkenti Tahran’da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin yerine Yahya Sinvar’ın getirildiği açıkladı. Açıklamada, “Hareketin liderlik kurumlarında yapılan derinlemesine ve kapsamlı istişareler ve görüşmelerin ardından İslami Direniş Hareketi Hamas, şehit lider İsmail Haniye'nin yerine, hareketin siyasi bürosunun başına Mücahid lider kardeş Yahya Sinvar'ı seçmeye karar verdi” denildi.

#9
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

#10
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

Sinvar, 29 Ekim 1962 tarihinde Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

#11
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

Tıpkı İsmail Haniye gibi aslen 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kentinden olan Sinvar, yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

#12
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçundan ikinci kez tutuklandı.

#13
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

Sinvar, 1988'de İsrail tarafından tutuklandığında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum oldu ve 23 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.

#14
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.

#15
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

Sinvar, 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen İsmail Haniye yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı görevine geldi.

#16
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

Sinvar, 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen İsmail Haniye yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı görevine geldi. Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlerde, Sinvar'ın İsrail hava saldırısından kurtulduğu belirtildi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusu.

#17
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyor. Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başsavcısı Karim Khan, geçen mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti. İsrail, Hamas'ın yeni lideri olan Sinvar'ı 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunun “bir numaralı sorumlusu” olarak gösteriyor.

#18
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

HAMAS'IN İÇ YAPILANMASI NASIL? LİDER NASIL BELİRLENİYOR?

#19
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

Hamas Hareketi'nin iç yapılanması, Askeri Kanat ve Siyasi Kanat olarak ikiye ayrılırken siyasi kanat, üçlü bir yapılanmadan oluşuyor.

#20
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

Siyasi kanadın en üst kademesi olan Haniye'nin oturduğu Siyasi Büro Başkanlığı koltuğu, aynı zamanda örgütün liderlik koltuğu.

#21
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

Merkez Şura Konseyi ve İcra Komitesi'nin oluşturduğu 50 üyeli Şura Meclisi, Ağustos 2021'de Meşal'i Diaspora Sorumluluğuna atayarak yerine Gazze Sorumlusu Haniye'yi çekmişti.

#22
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

Haniye boşalan koltuğa ise Sinvar oturmuştu. Şura Meclisi, örgüt liderleri tarafından daha önce uzlaşılan isimler için oylama yaparak yeni lideri belirliyor.

#23
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

"GÖLGE ADAM" Gazze’deki tünelleri yönetmesi ve birçok saldırıdan sağ olarak kurtulması sebebiyle “Üst Akıl” ve “Gölge Adam” olarak anılıyor.

#24
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

#25
Foto - Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

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