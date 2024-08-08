Hamas’ın başına Yahya Sinvar’ın seçilmesi İsrail’e meydan okumadır

İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz Yahya Sinvar'ın Hamas'ın yeni lideri seçilmesiyle ile ilgili olarak, “Yahya Sinvar'ın İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın yeni lideri olarak atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu aşağılık örgütü yeryüzünden silmek için bir başka zorlayıcı nedendir” ifadelerini kullandı.