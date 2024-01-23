  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hindistan'da soğan depremi! Apar topar Türkiye'nin kapısını çaldılar

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam! Gece yarısı istasyona giden neye uğradığını şaşırdı

Hamas’a ‘ateşkes’ teklif eden İsrail pes etti

CHP’de rant kavgası! İşte aday kaosunun perde arkası

Bu iki iflas çok ama çok konuşulur! Konkordato talepleri reddedilen ünlü otel ve makine devi iflas etti

Petrol zengini Arap ülkesinde Türkiye krizi! Zarar ediyoruz, Ankara ile petrol için anlaşmalıyız

Hint askerlerini ülkeden kovup Türkiye'nin kapısını çaldılar! Bize İHA satın

Fitch'ten ABD'ye ekonomi uyarısı

CEO'dan kritik tespitler: Elektrikli araç piyasası 'kan gölü'ne dönebilir

ABD, Türkiye'nin ahını alarak başına büyük bela aldı! Küçücük el feneri bile F-35'i bakın ne hale getirdi
Gündem
9
Hamas’a ‘ateşkes’ teklif eden İsrail pes etti

2024-01-23 07:09:00
Hamas’a ‘ateşkes’ teklif eden İsrail pes etti

İsrail tüm rehinlerin bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık "insani ara" önerisinde bulundu. Hamas ise Gazze'de kalıcı ateşkes olması gerektiğini vurgulayarak teklifi reddetti.

#1
Foto - Hamas’a ‘ateşkes’ teklif eden İsrail pes etti

Katil İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırıları aralıksız devam ediyor. Çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin binlerce sivili katleden İsrail ordusun ateşkes önerisi geldi.

#2
Foto - Hamas’a ‘ateşkes’ teklif eden İsrail pes etti

2 AY İNSANİ ARA ÖNERİSİ ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in Hamas'a yeni bir "ateşkes" teklifinde bulunduğu kaydedildi. Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılması karşılığında Gazze'ye yönelik saldırılarına 2 ay ara vermeyi önerdiği vurgulandı. İsrail'in Gazze'de kalıcı ateşkes içermeyen öneriyi Katar ve Mısır aracılığıyla ilettiği aktarılan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'tan yanıt beklediklerini ancak önümüzdeki günlerde ilerleme kaydedilebileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını vurguladığı aktarıldı.

#3
Foto - Hamas’a ‘ateşkes’ teklif eden İsrail pes etti

REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASI ŞARTI Haberde, İsrailli yetkiler esir takası mutabakatına varılırsa ilk aşamada öncelikli olarak kadınların, 60 yaş üstü erkeklerin ve sağlık durumları kritik olan rehinelerin serbest bırakılmasının planlanacağını belirtti. Sonraki aşamalarda kadın askerlerin, asker olmayan 60 yaş altı erkeklerin, İsrailli erkek askerlerin ve rehinelerin cesetlerinin teslim edilmesinin yer alacağı ifade edildi. İsrailli yetkililerin, teklif edilen esir takası mutabakatına göre, İsrail ve Hamas'ın, her bir İsrailli esir karşılığında kaç Filistinli esirin serbest bırakılacağı konusunda önceden anlaşacağı ve ardından bu Filistinli esirlerin isimleri konusunda ayrı müzakerelerin yapılacağını kaydettiği aktarıldı.

#4
Foto - Hamas’a ‘ateşkes’ teklif eden İsrail pes etti

HAMAS: GEÇİCİ ATEŞKES TALEPLERİNİ REDDEDİYORUZ İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması karşılığında iki aylık ateşkes teklifinde bulunduğu iddialarını değerlendiren Hamas'ın medya sorumlusu Velid Kilani, İsrail'in bu yönde bir teklifte bulunduğu haberlerini basından okuduğunu ancak henüz Hamas'a ulaşan resmi bir teklif bulunmadığını söyledi. Bununla ilgili durumun gün içerisinde netleşeceğini ifade eden Kilani, dolayısıyla Hamas'ın da bu söylenen teklife resmi olarak henüz bir cevap vermediğini belirtti. İsrail'in yaptığı söylenen teklifin Hamas açısından kabul edilebilir olmadığını ifade eden Kilani, şöyle devam etti:

#5
Foto - Hamas’a ‘ateşkes’ teklif eden İsrail pes etti

"Direniş (Hamas) daimi ateşkes istiyor. Sınırlı teklifleri reddediyor. Hamas'ın temel şartı savaşın geçici değil, tamamen durması. Bundan sonra esir takası, imar ve yardımların girişi gibi diğer dosyaların konuşulmasına geçilecek. Eğer bu şart onaylanırsa, ateşkesi birkaç saat sonrası veya günler sonrasında görebiliriz. Düşman (İsrail) sınırlı ateşkes istiyor. Bu yeni öneriyi (basından) okudum, iki ay süreli bir ateşkes (teklifinden söz ediliyor). Bu iki ay süresince birkaç aşamalı esir takası operasyonu gerçekleştirileceği söyleniyor. Ancak dediğim gibi direnişin (Hamas) temel şartı, daimi ve kapsamlı bir ateşkestir. Sonrasında esir takası gibi bazı ayrıntılar üzerinde pazarlık yaparız."

#6
Foto - Hamas’a ‘ateşkes’ teklif eden İsrail pes etti

GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLER Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı. Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

#7
Foto - Hamas’a ‘ateşkes’ teklif eden İsrail pes etti

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 195'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 532 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

#8
Foto - Hamas’a ‘ateşkes’ teklif eden İsrail pes etti

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 166 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Skoda Kodiaq'ta Ocak kampanyası
Otomotiv

Skoda Kodiaq'ta Ocak kampanyası

Doğuş Otomotiv tarafından satılan Skoda Kodiaq'ta Occak ayı kampanyası düzenlendi.
Mobilya ve halı ihracatında yeniden 8 ve 9. aylar için adım! Fas ülkesi serbest bıraktı: artık devlet yapacak
Dünya

Mobilya ve halı ihracatında yeniden 8 ve 9. aylar için adım! Fas ülkesi serbest bıraktı: artık devlet yapacak

Küresel pazarda yaşanan ekonomik daralma tüketicileri ve tedarikçileri alternatif çözümler devam ediyor. Avrupa’dan mobilya, halı, yatak gib..
İsrail'den son dakika ateşkes duyurusu
Dünya

İsrail'den son dakika ateşkes duyurusu

İsrail, Hamas'a tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de 2 ay ateşkes sağlanmasını teklif etti.
Dünya devi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dünyaya duyurdu: 40 bölge Türkiye ile çalışmak istiyor! Ülkelere gıda gidiyor
Ekonomi

Dünya devi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dünyaya duyurdu: 40 bölge Türkiye ile çalışmak istiyor! Ülkelere gıda gidiyor

Dünya Ekonomik hamleler en çok konuşulan konular arasına girerken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 40 serbest ticaret bölgesiyle Türkiye ile..
Yeniden Refah Partisi ittifak konusundaki kararını resmen verdi! İşte bu adım hiç beklenmiyordu: İşte altüst edecek ittifak kararı!

Yeniden Refah Partisi ittifak konusundaki kararını resmen verdi! İşte bu adım hiç beklenmiyordu: İşte altüst edecek ittifak kararı!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: 30 bin Filistinli hedef alındı! Çocuk, genç yaşlı...Maalesef yaşanan durum felaket
Dünya

Sağlık Bakanlığı açıkladı: 30 bin Filistinli hedef alındı! Çocuk, genç yaşlı...Maalesef yaşanan durum felaket

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sağlık durumunun felaket sevi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23